Cihat Arslan’dan tepki – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    ’dan tepki

    Cihat Arslan’dan tepki
    'a kaybeden Karşıyaka'da teknik direktör , tecrübeli isimlere çattı. Arslan, "En çok sahada varını yoğunu ortaya koyan genç oyucularımıza acıyorum. Beni hayal kırıklığına uğratan sahadaki ağabeyler. Sorumluluk almaları lazım" dedi.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:16
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