Amed Sportif’da kaleci Erdi affedildi
Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan açıklamada, "01/03/2018 tarihinde kalecimiz Erdi Yokuşlu ve genç kalecimiz M. Salih Demircan arasında yaşanan, tasvip edilemeyecek hadiseden dolayı Yönetim Kurulu tarafından kadro dışı ve para cezaları verilmişti. Oyuncularımız kendi aralarındaki sorunu çözmüş, Yönetim Kurulu ve takım arkadaşlarından özür dilemişlerdir. Bugüne kadar göstermiş oldukları tutum ve davranışların göz önüne alındığını, Yönetim Kurulu tarafından kadro dışında bırakılma cezalarının kaldırıldığını bilgilerinize sunarız" denildi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:00
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Mertcan'dan itiraf
Toplam 4
Yorum
argon Eğer almışlarsa iyi yapmışlar. Çok yetenekli bir futbolcu. Beşiktaş ın yeni Şifo su olabilir..
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Fikret Orman: "Quaresma'nın yaptığı hareketi..."
Toplam 2
Yorum
fener fener kollanıyor, ya ceza almıyorlar yada indiriyorlar fernandaonun yaptıgını başka ülkede olsa futbol hayatı biterdi
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Dünya yıldızının hesabından F.Bahçe paylaşımı
Toplam 3
Yorum
Ahmet Ç Bu Ayyıldız tim kadar gereksz bir hacker grubu görmedm anca facebook insta patlatırlar milli duyguları kullanarak reklam yaparlr hepsi yalan
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