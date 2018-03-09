Amed Sportif’da kaleci Erdi affedildi – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Amed Sportif’da kaleci Erdi affedildi

    Amed Sportif’da kaleci Erdi affedildi
    2. Lig 'ta mücadele eden ve tarihinin en zor günlerini yaşayan 'de beklenen gelişme yaşandı. Geçen hafta kavga ettikleri için kadro dışı bırakılan kaleci Erdi ve genç futbolcu , Amed Sportif Faaliyetler, teknik heyeti ve yönetimi tarafından affedildi. İki futbolcunun da davranışlarından dolayı pişmanlık duyarak özür dilediği bilgisi verildi.

    Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan açıklamada, "01/03/2018 tarihinde kalecimiz Erdi Yokuşlu ve genç kalecimiz M. Salih Demircan arasında yaşanan, tasvip edilemeyecek hadiseden dolayı tarafından kadro dışı ve para cezaları verilmişti. Oyuncularımız kendi aralarındaki sorunu çözmüş, Yönetim Kurulu ve takım arkadaşlarından özür dilemişlerdir. Bugüne kadar göstermiş oldukları tutum ve davranışların göz önüne alındığını, Yönetim Kurulu tarafından kadro dışında bırakılma cezalarının kaldırıldığını bilgilerinize sunarız" denildi.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:00
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