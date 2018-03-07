Karşıyaka'da gol krizi yaşanıyor – Fotomaç – 07 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Karşıyaka'da gol krizi yaşanıyor

    Karşıyaka'da gol krizi yaşanıyor

    2'nci Lig 'ta son 5 maçında 5 mağlubiyet alan ve düşme hattından bir türlü kurtulamayan Karşıyaka, sezonun ikinci yarısında gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor.

    İlk devrede oynadığı 17 maçta 19 kez rakip fileleri sarsan yeşil-kırmızılı takım, ikinci yarıda çıktığı 8 karşılaşmada sadece 4 gol atabildi. Bu periyotta Sakaryaspor, Bandırmaspor, Niğde Belediyespor (D) ve Gümüşhanespor karşısında gol sevinci yaşayamayan Karşıyaka, Silivrispor, Bugsaşspor (D), Hacettepespor ve Pendikspor (D) ağlarını birer kez sarstı.

    Yeşil-kırmızılı takım ikinci devredeki hiçbir müsabakasında 90 dakika içinde 2 gol atamadı. Toplam 23 golü bulunan Karşıyaka, grupta en az gol atan 4 ekipten biri konumunda. Golcü futbolcu Can Erdem'in devre arasından takımdan ayrılmasıyla forvette sıkıntı yaşamaya başlayan Ege temsilcisinde ikinci yarıdaki karşılaşmalarda Hakan, Bartu, Mahmut ve Doğukan birer kez rakip fileleri havalandırdı.

    Öte yandan Kömürspor deplasmanına hazırlanan yeşil-kırmızılılarda Abdülhamit ve Harun'un tedavisi sürerken, Fatih'in cezası bitti.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karşıyaka'da gol krizi yaşanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN