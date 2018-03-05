Sivas tek attı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Sivas tek attı

    Sivas tek attı

    Sivas Bld, ligden düşmesi kesinleşen Mersin’i 80’de mağlup etti

    TFF 2. Lig 'taki 25. hafta mücadelesinde Sivas Belediyespor sahasında ligden düşmesi daha önce kesinleşen 'nu 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede ev sahibi ekibe 3 puanı getiren gol 80. dakikada Ali'den geldi. 4 maçtır yenilmeyen Sivas Belediye bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alırken, play off potasında kalmayı iyce garantiledi. Teknik patron Serdar Bozkurt, liderle aralarında 5 puan bulunduğunu her şeyin mümkün olduğunu dile getirdi.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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