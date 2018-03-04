Zahit'ten altın gol – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Zahit'ten altın gol

    Zahit'ten altın gol

    Zirveyi Altay’a kaptıran Gümüşhane, Karşıyaka deplasmanında Zahit’in 80’deki golüyle kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

    TFF 2'inci Lig 'ta 25'inci hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan Karşıyaka, zirve yarışındaki Gümüşhane'yi konuk etti. Ev sahibinin cezası nedeniyle seyircisinden mahrum kaldığı maçın ilk yarısında iki ekip de bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. İkinci yarıda rakip kalede fırsat arayan konuk ekip aradığı golü 80'de buldu. Kontra atakta sağdan ceza sahasına giren Zahit önce Metin'i, sonra kaleci Erhan'ı geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0. Zahit 87'de Anıl'a yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan sürede başka gol olmayınca iki haftalık galibiyet özlemini dindiren Gümüşhane, 49 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kötü gidişata son veremeyen Karşıyaka ise 15 puanda kalarak düşme hattında nefes alamadı.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:42
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