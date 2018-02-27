Menemen Belediyespor, 13'te 13 yapmak istiyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor 1966'yı 3-1 yenerek zirvedeki puan farkını 4'e çıkaran lider Menemen Belediyespor, pazar günü konuk edeceği Keçiörengücü'nü mağlup ederek evinde 13'te 13 yapmayı planlıyor.
Teknik direktör Suat Kaya, kırılması güç bir rekora imza attıklarını ve serinin süreceğini söyledi. Şampiyonluk yolunda özellikle iç saha maçlarında kayba tahammüllerinin olmadığını ifade eden Kaya, "Artık çok kritik dönemeçlere giriyoruz. Keçiörengücü'nü de yenerek taraftarımıza bir galibiyet daha armağan edeceğiz" dedi.
Sarı-lacivertliler bu sezon taraftarının önünde Kocaeli Birlikspor, İnegölspor, Amed Sportif, Kastamonuspor 1966, Hatayspor, Mersin İdmanyurdu, Tuzlaspor, Bucaspor, Etimesgut Belediyespor, Sarıyer, Sancaktepe Belediyespor ve Afjet Afyonspor'u yenmeyi başardı
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:43
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Fernandao çıldırmış
Toplam 4
Yorum
Davut Söyler Kadıköy'de de 1 penaltı ve 1 gol verilmedi. Son maçta ofsayt golünü vere hakemsiler, ilk maçta ofsayt olmayan golü vermediler.
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Bu ezikliğin hesabını ver!
Toplam 25
Yorum
KENARDAN AYKUT HİÇ BİR ŞEY YAPMADAN RUH GİBİ MAÇI İZLİYOR..
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 9
Yorum
haydar Alper magazinlerde haber olacağına sahada top oynayarak haber olsa. Volkanı varken Kamaniyi oynatması hata. Şener hala defansı öğrenemedi.
Menemen Belediyespor, 13'te 13 yapmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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