Menemen Belediyespor, 13'te 13 yapmak istiyor

Teknik direktör Suat Kaya, kırılması güç bir rekora imza attıklarını ve serinin süreceğini söyledi. Şampiyonluk yolunda özellikle iç saha maçlarında kayba tahammüllerinin olmadığını ifade eden Kaya, "Artık çok kritik dönemeçlere giriyoruz. Keçiörengücü'nü de yenerek taraftarımıza bir galibiyet daha armağan edeceğiz" dedi.



Sarı-lacivertliler bu sezon taraftarının önünde Kocaeli Birlikspor, İnegölspor, Amed Sportif, Kastamonuspor 1966, Hatayspor, Mersin İdmanyurdu, Tuzlaspor, Bucaspor, Etimesgut Belediyespor, Sarıyer, Sancaktepe Belediyespor ve Afjet Afyonspor'u yenmeyi başardı

