Menemen Belediyespor, 13'te 13 yapmak istiyor – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    , 13'te 13 yapmak istiyor

    Menemen Belediyespor, 13'te 13 yapmak istiyor

    TFF 2'nci Lig 'ta geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor 1966'yı 3-1 yenerek zirvedeki puan farkını 4'e çıkaran lider , pazar günü konuk edeceği Keçiörengücü'nü mağlup ederek evinde 13'te 13 yapmayı planlıyor.

    Teknik direktör , kırılması güç bir rekora imza attıklarını ve serinin süreceğini söyledi. Şampiyonluk yolunda özellikle iç saha maçlarında kayba tahammüllerinin olmadığını ifade eden Kaya, "Artık çok kritik dönemeçlere giriyoruz. Keçiörengücü'nü de yenerek taraftarımıza bir galibiyet daha armağan edeceğiz" dedi.

    Sarı-lacivertliler bu sezon taraftarının önünde Kocaeli Birlikspor, İnegölspor, Amed Sportif, Kastamonuspor 1966, Hatayspor, , Tuzlaspor, , Etimesgut Belediyespor, Sarıyer, Sancaktepe Belediyespor ve Afjet Afyonspor'u yenmeyi başardı

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:43
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