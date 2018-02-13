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    13 Şubat 2018, Salı
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    Fethiyespor, 'a konuk olacak

    Fethiyespor, <a href="/index/kahramanmarasspor?id=3af7ba94-2200-47c8-90aa-415748e3681d" class="" rel="tag">Kahramanmaraşspor</a>'a konuk olacak

    TFF 2. Lig 'ta geçen hafta evinde Zonguldak Kömürspor engelini 1-0'lık skorla aşıp moral bulan Fethiyespor, yarın düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan 'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Kahramanmaraş 12 Şubat Stadı'nda Mustafa İlker Coşkun'un görev yapacağı maç saat 13.00'te başlayacak. Muğla temsilcisinde sakatlıkları süren Umut Sözen ve Onur Garip, 'a karşı forma giyemecek. Teknik direktör , zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Geçen haftaki galibiyet bizi kendimize getirdi. alt sıralardaki en önemli rakiplerimizden. Bir kez daha kazanıp düşme potasından iyice uzaklaşmayı hedefliyoruz" dedi. Fethiyespor 19 puanla 14'üncü sırada bulunurken, Kahramanmaraşspor yine aynı puanla 15'inci.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:00
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