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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Karşıyaka puan silme cezasından kurtuldu

    Karşıyaka puan silme cezasından kurtuldu

    2. Lig ekibi Karşıyaka eski futbolcularına olan borçlarını ödeyip, puan silme cezasından kurtuldu.

    Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımı ünlü iş adamı Mesut Sancak'ın desteği ile 'dan kararı çıkan toplam 18 puan silme cezasından kurtuldu. Pazartesi günü Mahir Shukurov ile anlaşıp 6 puan silme cezasının önüne geçen yönetim kurulu perşembe günü Juninho'nun avukatı ile anlaştı. Son olarak Antalya'da takımıyla kampta bulunan Kovalchuk ile de anlaşan yönetimi kurulu, eksi 18 puan ceza almanın önüne geçti. Ayrıca, Karşıyaka Spor Kulübü yönetim kurulu, yapılan açıklamada kendilerine destek olan ünlü iş adamı Mesut Sancak'a da teşekkür etti.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 08:10
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