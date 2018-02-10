Karşıyaka puan silme cezasından kurtuldu
TFF 2. Lig ekibi Karşıyaka eski futbolcularına olan borçlarını ödeyip, puan silme cezasından kurtuldu.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 08:10
-
Maçlar ertelensin!
Toplam 1
Yorum
Haydar İnsanoğlu doyumsuz dedikleri bu olsa gerek. Zaten 2 yıldır yapılan yardımlarla bedavadan akla hayale gelmeyen başarılar(sanal) verilmedi mi?
-
Fenerbahçe Doğuş, Bamberg'i devirdi
Toplam 1
Yorum
dünya takımı avrupa bize dar geliyor.....................................................
-
Orman: Beşiktaş'a yardım edilmesi lazım
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Hadi yoluna sen FB nin arkasından oyun çevireceksin Gökhan,Caner,Lensi alacaksın ondan sonrada bu maçın iptalini isteyeceksin hadi yolunagit
Karşıyaka puan silme cezasından kurtuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.