Sezon başında futbol, basketbol, voleybol takımları ve altyapılar dahil 2+1 yıllık malzeme sponsorluğu anlaşması imzalanan Baştürk Spor Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'yle anlaşmanın sonlandırılmasının ardından iki taraf da birbirini suçladı. Kulüp, anlaşmayı sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi, ürünlerin tedarik edilememesi sebebiyle tek taraflı feshettiğini duyurup formaları kendisinin ürettireceğini açıklarken, firmadan da, "Sözleşmeyi asıl biz feshettik" çıkışı geldi.



Firmanın sahibi Tanju Baştürk, "Biz kulübe 100 bin Euro değerinde bedelsiz ürün vermeyi taahhüt ettik. Bunun da şimdiye kadar 250 bin TL'lik kısmını yerine getirdik. Ancak yönetim hiçbir sözleşme maddesine uymadı. Tesislere sözleşme şartlarına göre reklam tabelamız asılmadı. Salonda reklamımız yer almadı. Bazı futbolcular maçlara başka markalı formalarla çıktı. Şartların yerine getirilmediğini noter kanalıyla tespit ettirerek sözleşmeyi feshettik. Sözleşmemizde tazminat maddesi var. Niyetimiz dava açmak değil ama zararımızın kulüp tarafından karşılanması gerekiyor. Sözleşmeye göre hem verdiğimiz ürünlerin parasını hem imitasyon forma üretimi için 75 bin Euro tazminat alabiliriz" açıklamasını yaptı.