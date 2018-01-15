Bucaspor'da Burak da gitti
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'da perşembe günü Galatasaray'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı.
Alacakları için kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile ihtarname çeken futbolculardan golcü Burak Aydın, serbest kalarak takımdan ayrıldı. Kaynaklar Tesisleri'nden ayrılan genç golcü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altyapısından yetiştiğim, 9 yıldır forma giydiğim Bucaspor ile yollarımızı ayırdık. Her iki taraf için de hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
Bu sezon sarı-lacivertli formayı 14 lig, 2 de kupa maçında terleten 22 yaşındaki futbolcu 1 kez fileleri sarstı. Transfer yasaklısı Bucaspor'da devre arasında kaleci Mert, Emin, Ahmet, Murat, Şenol ve Zafer de takımdan ayrılmıştı.
- 15 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:21
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Kocaman uyarı: ''Ozan gibi olma!''
Toplam 5
Yorum
aslan elmas oynarsa eğer ortasaha çok güçlenir hızlanır ileriye top taşımada sıkıntı olmaz.1 yıl sonra avrupa ve çin klüpleri 20 milyon euro verir
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Soldado için Meksika iddiası
Toplam 3
Yorum
Vermezler Sakat futbolycuyu severiz biz hayata vermez başkan .Her hafta biri sakat .
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Bayern'in yıldızından Beşiktaş açıklaması
Toplam 1
Yorum
yavaş yavaş ayaklarınız yere basmaya başladı Beşiktaşım sizi elerse buna kimse şaşırtmasın.
Bucaspor'da Burak da gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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