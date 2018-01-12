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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Nazilli 'nın peşinde

    Nazilli Timur Kosovalı'nın peşinde

    2'nci Lig ekiplerinden , Amed Sportif'ten ayrılması gündeme gelen golcü 'yı renklerine bağlamak istiyor.

    Basın Sözcüsü ve başkan adayı Özgen Türker, Timur'la bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Timur şu an Amed Sportif Kulübü'nün oyuncusu. Eğer kulübüyle bonservis sorununu çözerse, Timur'u kadromuzda görmek isteriz. Ancak futbolcunun kulübüne bonservis veremeyiz" dedi. Türker, "Timur'un yanı sıra forvet için bazı alternatifler belirledik. En kısa sürede transferlerimizi netleştiririz" diye konuştu.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:27
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