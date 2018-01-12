Nazilli Timur Kosovalı'nın peşinde
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Amed Sportif'ten ayrılması gündeme gelen golcü Timur Kosovalı'yı renklerine bağlamak istiyor.
Basın Sözcüsü ve başkan adayı Özgen Türker, Timur'la bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Timur şu an Amed Sportif Kulübü'nün oyuncusu. Eğer kulübüyle bonservis sorununu çözerse, Timur'u kadromuzda görmek isteriz. Ancak futbolcunun kulübüne bonservis veremeyiz" dedi. Türker, "Timur'un yanı sıra forvet için bazı alternatifler belirledik. En kısa sürede transferlerimizi netleştiririz" diye konuştu.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:27
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Herkes Tudor'un arkasından salladı!
Toplam 5
Yorum
gs adamlık gs lılık öyle lafla olmuyor,okan buruk gibi özür dilemek zorunda kalınıyor .o zaman gs yi 14 hafta afedersiniz hayvanmı çalıştırdı.
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Lionel Carole açıkladı! Dönecek mi?
Toplam 1
Yorum
N0_Name Sol bek alınsa da gelsin bence. Sevilla'da forma giyemiyorsa burda rekabeti arttırır. Lato'dan iyi oyuncudur. En azında hücum yönü iyidir.
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Toplam 3
Yorum
bwwr yaaw türk oyuncular yurtdisinda uyum saglayamiyor. ispanya ligi bunlara 2 gömlek üstün.
Nazilli Timur Kosovalı'nın peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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