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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Nazilli'de Tayfur Uşak'a gitti

    Nazilli'de Tayfur Uşak'a gitti

    TFF 2'nci Lig ekiplerinden 'da forvet Tayfur Emre Yılmaz, 3'üncü Lig temsilcisi Utaş Uşakspor'a gitti.

    Şu ana kadar kadrosuna 8 takviye yapan, 15 futbolcusuyla da yollarını ayıran Nazilli'de bonservisini alan tecrübeli golcü Uşakspor'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Babaeksispor'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, Malatyaspor'da profesyonel oldu. Sırasıyla Sivasspor, Göztepe, Torbalıspor, Gölcükspor, Manavgatspor, Altınordu, Kırıkhanspor, ve Pendikspor formalarını giyen Tayfur Emre, bu sezonun ilk yarısında Nazilli'de 17 lig maçına çıkıp 2 gol atabildi.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:49
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