Nazilli'de Tayfur Uşak'a gitti
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da forvet Tayfur Emre Yılmaz, 3'üncü Lig temsilcisi Utaş Uşakspor'a gitti.
Şu ana kadar kadrosuna 8 takviye yapan, 15 futbolcusuyla da yollarını ayıran Nazilli'de bonservisini alan tecrübeli golcü Uşakspor'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Babaeksispor'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, Malatyaspor'da profesyonel oldu. Sırasıyla Sivasspor, Göztepe, Torbalıspor, Gölcükspor, Manavgatspor, Altınordu, Kırıkhanspor, Menemen Belediyespor ve Pendikspor formalarını giyen Tayfur Emre, bu sezonun ilk yarısında Nazilli'de 17 lig maçına çıkıp 2 gol atabildi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:49
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İnter kapıda!
Toplam 9
Yorum
Satma Gs 15 Maiconu satarsa şampiyon filan olamaz borç kapatır. Fb aksine 2.yarı adam alır Gs lı Fb ye yetişmek için tv başında kanser olur.
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Advocaat, F.Bahçe'nin genç yıldızının peşinde!
Toplam 1
Yorum
Fırsat Gönderin adamı tecrübe kazansın ! Zati oynatmıyonuz .
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 12
Yorum
bjk Pektemek bundan iyi .Çok saçma bir transfer.Transfer olmasın bundan iyi bu ne ya?
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