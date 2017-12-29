Sümbül ikinci yarıdan umutlu
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ligin ilk devresini 13 puanla düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilerek seneyi mutsuz kapatan Bucaspor'da Teknik Direktör Aytekin Sümbül, ikinci yarıya iddialı hazırlanacaklarını söyledi. Mutlaka Antalya'da kamp yapmak istediklerini belirten genç teknik adam, "Futbolcularımın potansiyelini iyi biliyorum. Oyuncu grubumuz başarıyı yakalayabilecek kapasitede. Devre arasını çok iyi geçirmeliyiz. Özellikle Antalya kampı bizim için çok önemli. En iyi şekilde hazırlanıp, ikinci devrede özlenen Bucaspor'u taraftarımızın önüne koyacağız" açıklamasını yaptı.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:21
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Son 7 yılın en kötü Fener’i
Toplam 4
Yorum
mert nerde o eski fener deyip mazinin derinliklerine kendimi gömüyorum... hüzünlenmekten başka bir şey yapmıyorum inanın...
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F.Bahçeli 2 yıldız fena yakalandı!
Toplam 9
Yorum
mert niye top oynamadıkları belli oluyor şimdi
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Bir veda havası
Toplam 5
Yorum
xxl bir baba nın oğlunu askere göndermesi veya üniversiteye gönderir gibi bir gurur olsa gerek...
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