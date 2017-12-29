 Sümbül ikinci yarıdan umutlu – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Sümbül ikinci yarıdan umutlu

    Sümbül ikinci yarıdan umutlu

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ligin ilk devresini 13 puanla düşme hattının hemen üzerinde tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilerek seneyi mutsuz kapatan 'da Teknik Direktör Aytekin Sümbül, ikinci yarıya iddialı hazırlanacaklarını söyledi. Mutlaka Antalya'da kamp yapmak istediklerini belirten genç teknik adam, "Futbolcularımın potansiyelini iyi biliyorum. Oyuncu grubumuz başarıyı yakalayabilecek kapasitede. Devre arasını çok iyi geçirmeliyiz. Özellikle Antalya kampı bizim için çok önemli. En iyi şekilde hazırlanıp, ikinci devrede özlenen 'u taraftarımızın önüne koyacağız" açıklamasını yaptı.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:21
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