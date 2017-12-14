Deniz Naki sakatlandı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de deneyimli futbolcu Deniz Naki sakatlandı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:15
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Aras Özbiliz’e 3 kulüp talip
Toplam 9
Yorum
bjk smokie :) 3 sene önce gelse belki ama şuan kadroda tutmaya değmez direk satın.
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Galatasaray'da Palabıyık tepkisi
Toplam 5
Yorum
Taraftar İkinci golde de Gökhan İnler in yaptığı faulü vermedi ve golü yedik. İlk 2 gole doğrudan katkı yaptı.
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Müthiş takas! Beşiktaş hamlesini yapıyor
Toplam 7
Yorum
bjk smokie :) merak ettim Cenk sana ne yaptı acaba ? :D :D :D
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