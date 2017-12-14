 Deniz Naki sakatlandı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    sakatlandı

    <a href="/index/deniz-naki?id=6d581bb7-992d-4a9e-9cee-422a2dc3515c" class="" rel="tag">Deniz Naki</a> sakatlandı

    Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de deneyimli futbolcu sakatlandı.

    Pazar günü kendi sahasında Tokatspor'la karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler'de hazırlıklar devam ederken, dünkü idman öncesinde Hatayspor maçında sakatlanan 'nin değnekle idman toplantısına katıldığı gözlendi. Teknik Direktör Ahmet Akçan, tüm futbolculara hitaben yaptığı konuşmada Tokatspor maçının önemine dikkat çekti ve futbolculardan geçmişi unutarak bu mücadeleye odaklanmalarını istedi.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN