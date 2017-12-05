Nazilli Belediyespor yeni çalıştırıcısını arıyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktörlerden önce Fatih Akyel'le ardından Mustafa Bahadır'la yollarını ayıran Nazilli Belediyespor yeni çalıştırıcını bulmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Siyah-beyazlı yönetimin ilk olarak en son Niğde Belediyespor'da görev yapan Ahmet Yavuz'la görüştüğü öğrenildi. Yavuz'la yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ifade edildi. Nazilli Belediyespor'un alternatiflerinin de bulunduğu ve yeni teknik direktörün hafta sonuna kadar açıklanacağı bildirildi.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:14
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''Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız!''
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ maçın başlarında alanyanın penaltısı verilseydi şimdi çıkıp böyle konuşmazdınız ama rahat olun gençler beşiktaş sizi susturmasını bilir !
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''Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız!''
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ bunlar akıllanmayacak belli oldu ! maçtan sonra görürüz sizi bak yazıyorum en az 3 en fazla 5 takım böyle oynasın yeter !
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Almanya’da büyük rotasyon
Toplam 17
Yorum
bt10 tolga oynarsa, gol avarans eki olcak
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