 Nazilli Belediyespor yeni çalıştırıcısını arıyor – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    yeni çalıştırıcısını arıyor

    Nazilli Belediyespor yeni çalıştırıcısını arıyor

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktörlerden önce Fatih Akyel'le ardından Mustafa Bahadır'la yollarını ayıran yeni çalıştırıcını bulmak için çalışmalarını hızlandırdı.

    Siyah-beyazlı yönetimin ilk olarak en son Niğde Belediyespor'da görev yapan Ahmet Yavuz'la görüştüğü öğrenildi. Yavuz'la yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ifade edildi. Nazilli Belediyespor'un alternatiflerinin de bulunduğu ve yeni teknik direktörün hafta sonuna kadar açıklanacağı bildirildi.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:14
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