Derbi Altay'ın
2. Lig Beyaz Grup’ta gece yarısı tesisleri basılan krizdeki Kaf Kaf, ezeli rakibine de 2-1 kaybetti. Maçta ise dostluk rüzgarları eserken, lider Gümüşhane’yle puanları eşitleyen Altay, averajla 2. sırada
İKİ TOPU DA DİREKTE PATLADI
İŞTE böyle bir ortamda İzmir derbisine çıkan Kaf Kaf, şampiyonluk mücadelesi veren rakibine direnemedi. Karşılaşmada iki topu da direkten dönen Altay yenilmezlik serisini 4 karşılaşmaya çıkarıp, 27 puana ulaştı ve aynı puandaki lider Gümüşhanespor'u takibini sürdürdü. Kötü gidişata son veremeyen Karşıyaka ise 5 puanda kalarak ligin dibine demir attı
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
-
"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
-
Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
-
Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
Derbi Altay'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.