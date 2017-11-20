Derbi Altay'ın

2. Lig Beyaz Grup’ta gece yarısı tesisleri basılan krizdeki Kaf Kaf, ezeli rakibine de 2-1 kaybetti. Maçta ise dostluk rüzgarları eserken, lider Gümüşhane’yle puanları eşitleyen Altay, averajla 2. sırada

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altay, İzmir derbisinde son sıradaki Karşıyaka'yı 2-1 yendi. Siyahbeyazlıların gollerini ilk yarıda Furkan ve Murat Uluç, yeşil-kırmızılıların tek golünü ise ikinci yarıda Can kaydetti. Transfer yasağı ve geçmişten gelen borçları nedeniyle puan silme cezalarıyla karşı karşıya kalan Karşıyaka'da Altay maçı öncesi taraftarlar, futbolcuların kamp yaptığı tesisleri gece yarısı basarak, kapıları tekmelerle kırmıştı.



İKİ TOPU DA DİREKTE PATLADI

İŞTE böyle bir ortamda İzmir derbisine çıkan Kaf Kaf, şampiyonluk mücadelesi veren rakibine direnemedi. Karşılaşmada iki topu da direkten dönen Altay yenilmezlik serisini 4 karşılaşmaya çıkarıp, 27 puana ulaştı ve aynı puandaki lider Gümüşhanespor'u takibini sürdürdü. Kötü gidişata son veremeyen Karşıyaka ise 5 puanda kalarak ligin dibine demir attı