Şanlıurfaspor Hacettepe hazırlıklarını sürdürüyor
Şanlıurfaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hacettepe maçının hazırlıklarını taktiksel çalışma yaparak sürdürdü.
TFF 2. Lig Beyaz Grupta 24 puanla averajla 3. sırada yer alan Sarı-Yeşilli ekip, ligin 13. haftasında Cumartesi günü saat 13.30'da Cebeci İnönü Stadı'nda Hacettepe ile karşı karşıya gelecek. Bugsasspor galibiyeti ile moral bulan Şanlıurfaspor, Ankara ekibi ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bugün yapılan antrenman öncesinde futbolcularla toplantı yapan Teknik Direktör Ali Tandoğan, Hacettepe maçının önemine vurgu yaparak, bu deplasmandan galibiyetle dönmeleri gerektiğini anlattı. Daha sonra idmana düz koşu ile başlayan oyuncular, çabukluk ve 6'ya 4 dar alanda oyun çalışması yaptı. 1 saat 30 dakika süren antrenman, çift kalede yapılan taktiksel maç ile sona erdi. Tandoğan, maç esnasında sık sık oyunu durdurarak, oyuncularına taktikler verdi. Hacettepe maçı için yarın havayolu ile Ankara'ya gidecek olan Şanlıurfaspor, maç gününe kadar hazırlıklarına burada devam edecek.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Şanlıurfaspor Hacettepe hazırlıklarını sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.