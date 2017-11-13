 Menemen Belediyespor'da moraller bozuk – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    'da moraller bozuk

    Menemen Belediyespor'da moraller bozuk

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor'a tek golle boyun eğen 'da moraller bozuldu.

    Üst üste 4'üncü deplasman maçını da kazanamayan sarı-lacivertliler, 4'üncü sıraya kadar gerilerken, teknik direktör Suat Kaya iyi oynadıkları karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Karşılaşmada en az 6 net fırsatı değerlendiremediklerini belirten Kaya, "Sivas Belediyespor kalemize bir kez geldi, golü buldu. Futbolun adaleti yok" yorumunu yaptı. Suat Kaya, devre arasına kadar 5 maça çıkacaklarını hatırlatarak, "İlk yarıyı lider bitirmek istiyoruz. O nedenle oynayacağımız tüm karşılaşmalara çok sıkı asılacağız. Terimizin son damlasına kadar mücadelemizi edip, hak ettiğimiz yere geleceğiz. Sivas Belediyespor mağlubiyetini unuttuk. Şimdi evimizde oynayacağımız Tuzlaspor maçına odaklanacağız" dedi. Kaya, devre arasında takıma mutlaka takviyeler yapacaklarını da sözlerine ekledi.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:07
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