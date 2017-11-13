Menemen Belediyespor'da moraller bozuk
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor'a tek golle boyun eğen Menemen Belediyespor'da moraller bozuldu.
Üst üste 4'üncü deplasman maçını da kazanamayan sarı-lacivertliler, 4'üncü sıraya kadar gerilerken, teknik direktör Suat Kaya iyi oynadıkları karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Karşılaşmada en az 6 net fırsatı değerlendiremediklerini belirten Kaya, "Sivas Belediyespor kalemize bir kez geldi, golü buldu. Futbolun adaleti yok" yorumunu yaptı. Suat Kaya, devre arasına kadar 5 maça çıkacaklarını hatırlatarak, "İlk yarıyı lider bitirmek istiyoruz. O nedenle oynayacağımız tüm karşılaşmalara çok sıkı asılacağız. Terimizin son damlasına kadar mücadelemizi edip, hak ettiğimiz yere geleceğiz. Sivas Belediyespor mağlubiyetini unuttuk. Şimdi evimizde oynayacağımız Tuzlaspor maçına odaklanacağız" dedi. Kaya, devre arasında takıma mutlaka takviyeler yapacaklarını da sözlerine ekledi.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:07
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Koray'a Sivas kancası
Toplam 4
Yorum
eleman belliki 2019da yabanci kurali degisecek. yönetim bunu göz önüne alip sinan ve korayin sözlesmelerini uzatip kiralayip 2019da geri almali
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Jahovic'e yer yok
Toplam 2
Yorum
eleman 2019da belliki kural degisecek.yönetim bunu göz önünde bulundurarak sinanin sözlesmesini uzatip 2019a kadar kiralayip 2019da geri almali.
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Darüşşafaka'dan Fenerbahçe'ye geçit yok
Toplam 2
Yorum
veli saygın Nasıl hakemlik bu? Çalınan faüllerin P'si yanlış.Daçkalı oyuncunun yaptığı faül hangi spor dalında var. Ayıp ki ne ayıp...hakemlere de(!)
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