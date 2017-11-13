Bucaspor'da 1 puan sevinci
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Amed Sportif deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Bucaspor 1 puana sevindi. Teknik direktör Mehmet Bulut, dış sahada alınan her puanın kendileri için oldukça değerli olduğunu söyledi.
Geçen haftaki Tuzlaspor galibiyetinin ardından çıkış yakaladıklarını belirten Bulut, "Amed Sportif en zorlu deplasmanlardan biri. Buradan galibiyet de çıkarabilirdik. Önemli pozisyonları değerlendiremedik. Netice istediğimizi aldık" diye konuştu. Maç sonunda havaalanına giderken takım otobüsünün taşlandığını belirten Mehmet Bulut, "Maalesef stat çıkışı istemediğimiz olaylar yaşadık. Otobüsümüzün camları kırıldı ve kırık camlarla havaalanına kadar gittik. Neyse ki hiçbir futbolcumuz ve personelimiz yara almadan alana vardı. Artık futbolda bu tür olayların yaşanmasını istemiyoruz" dedi. Karşılaşmada sol kaşı açılan stoper Veli Kızılkaya'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:04
-
Koray'a Sivas kancası
Toplam 4
Yorum
eleman belliki 2019da yabanci kurali degisecek. yönetim bunu göz önüne alip sinan ve korayin sözlesmelerini uzatip kiralayip 2019da geri almali
-
Jahovic'e yer yok
Toplam 2
Yorum
eleman 2019da belliki kural degisecek.yönetim bunu göz önünde bulundurarak sinanin sözlesmesini uzatip 2019a kadar kiralayip 2019da geri almali.
-
Darüşşafaka'dan Fenerbahçe'ye geçit yok
Toplam 2
Yorum
veli saygın Nasıl hakemlik bu? Çalınan faüllerin P'si yanlış.Daçkalı oyuncunun yaptığı faül hangi spor dalında var. Ayıp ki ne ayıp...hakemlere de(!)
Bucaspor'da 1 puan sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.