Nazilli Belediyespor'a taraftar morali

Yıldırım Demirören Tesisleri'ne gelen futbolseverler, oyunculara baklava ikram edip destek sözü verdi. Başkan Erdoğan Eker, Karşıyaka'yı yenip tekrar ayağa kalkacaklarını söyledi. Taraftara teşekkür eden Eker, "Pazar günü tüm Nazilli'nin yanımızda olmasını istiyoruz. Takımımızın maçı kazanacağına olan inancım tam. Güzel günler için el ele vererek, birlik ve beraberlik için çalışacağız" diye konuştu.