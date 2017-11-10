Nazilli Belediyespor'a taraftar morali
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Pazar günü önemli rakiplerinden Karşıyaka ile evinde kozlarını paylaşacak Nazilli Belediyespor'da kritik randevu öncesi taraftarlar futbolculara moral verdi.
Yıldırım Demirören Tesisleri'ne gelen futbolseverler, oyunculara baklava ikram edip destek sözü verdi. Başkan Erdoğan Eker, Karşıyaka'yı yenip tekrar ayağa kalkacaklarını söyledi. Taraftara teşekkür eden Eker, "Pazar günü tüm Nazilli'nin yanımızda olmasını istiyoruz. Takımımızın maçı kazanacağına olan inancım tam. Güzel günler için el ele vererek, birlik ve beraberlik için çalışacağız" diye konuştu.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:20
-
Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 2
Yorum
HASSABEYİ Arda gelip buralar bndn sorulur ben barçadan geldim tripleri içine girerse olmaz takımın LİDERi TUDOR ona karşı tavır istmyrz yerini bilsin
-
Karşılıklı köprüleri attılar
Toplam 10
Yorum
Erol Ardayı istemiyenlere bakın ya beşiktaşlı yada fenerbahçeli
-
Yıldırım el koydu
Toplam 5
Yorum
SARI KANARYA YILDIRIM EL KOYACAGINA ÖZGÜR YANKAYA VE CÜNEYTE DÜDÜK ASTIRAMAYAN AZİZ YILDIRIM TAKIMDAN ELİNİ ÇEKSİN
Nazilli Belediyespor'a taraftar morali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.