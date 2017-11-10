 Nazilli Belediyespor'a taraftar morali – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Nazilli Belediyespor'a taraftar morali

    Nazilli Belediyespor'a taraftar morali

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Pazar günü önemli rakiplerinden Karşıyaka ile evinde kozlarını paylaşacak Nazilli Belediyespor'da kritik randevu öncesi taraftarlar futbolculara moral verdi.

    Yıldırım Demirören Tesisleri'ne gelen futbolseverler, oyunculara baklava ikram edip destek sözü verdi. Başkan Erdoğan Eker, Karşıyaka'yı yenip tekrar ayağa kalkacaklarını söyledi. Taraftara teşekkür eden Eker, "Pazar günü tüm Nazilli'nin yanımızda olmasını istiyoruz. Takımımızın maçı kazanacağına olan inancım tam. Güzel günler için el ele vererek, birlik ve beraberlik için çalışacağız" diye konuştu.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:20
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