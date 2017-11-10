Altay zirve aşkına
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda düşme hattındaki Silivrispor'la berabere kalarak koltuğu devralma fırsatını tepen 3. sıradaki Altay, yarın lider Bandırmaspor'u zirveye bu kez kurulmak için ağırlayacak.
Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi. Siyah-beyazlılarda Atakan'ın cezası biterken Halil ise kadro dışı durumda.
Altay, grupta 21 puan topladı. Lider Bandırmaspor'un ise 22 puanı var.
Bu sezon deplasmanda istikrarsız bir görüntü sergileyen İzmir temsilcisi, evinde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'inden beraberlikle ayrıldı. Zirve yarışında taraftar desteğine güvenen Altay'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "En güçlü rakiplerimizden birini konuk edeceğiz. Bandırmaspor'u taraftarımızın desteğiyle yenip koltuğu devralarak pazar günü diğer rakiplerimizin oynayacağı maçların skorlarını bekleyeceğiz. İç sahadaki serimizi sürdüreceğiz" dedi.
ALTAY
Egemen - Mustafa, Hayrullah, İbrahim Öztürk, Serkan, Hüsamettin, Atakan, Ferhat, İbrahim Akın, Furkan, Murat Uluç
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:52
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 3
Yorum
metin Yabancı oyuncuya sınırlama gelsin Volkan Şen gibi yerli oyuncular oynasın.
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Yine aynı hüsran
Toplam 13
Yorum
Milli Takım Selçuk, Burak, Arda, Caner, Gökhan Gönül, Ozan Tufan bunlar bundan sonra yapılacak turnuvalar için kesinlikle milli takıma alınmamalı,
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Size söz hocam
Toplam 9
Yorum
UZMAN KURTARICI VOLKAN BOŞUNA UĞRAŞMAYIN FEDORASYON HER YIL OLDUĞU GİBİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ.KLİMİN LOBÜSİ GÜÇLÜYSE O ŞAMPİYON OLUYOR. BU SENE O SENE DEĞİL.
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