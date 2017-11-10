Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi. Siyah-beyazlılarda Atakan'ın cezası biterken Halil ise kadro dışı durumda.



Altay, grupta 21 puan topladı. Lider Bandırmaspor'un ise 22 puanı var.

Bu sezon deplasmanda istikrarsız bir görüntü sergileyen İzmir temsilcisi, evinde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'inden beraberlikle ayrıldı. Zirve yarışında taraftar desteğine güvenen Altay'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "En güçlü rakiplerimizden birini konuk edeceğiz. Bandırmaspor'u taraftarımızın desteğiyle yenip koltuğu devralarak pazar günü diğer rakiplerimizin oynayacağı maçların skorlarını bekleyeceğiz. İç sahadaki serimizi sürdüreceğiz" dedi.

ALTAY

Egemen - Mustafa, Hayrullah, İbrahim Öztürk, Serkan, Hüsamettin, Atakan, Ferhat, İbrahim Akın, Furkan, Murat Uluç