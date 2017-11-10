 Altay zirve aşkına – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    zirve aşkına

    <a href="/index/altay?id=19306751-aa54-42da-9e6c-cf2d601e3b42" class="" rel="tag">Altay</a> zirve aşkına

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda düşme hattındaki Silivrispor'la berabere kalarak koltuğu devralma fırsatını tepen 3. sıradaki , yarın lider Bandırmaspor'u zirveye bu kez kurulmak için ağırlayacak.

    Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi. Siyah-beyazlılarda Atakan'ın cezası biterken Halil ise kadro dışı durumda.

    , grupta 21 puan topladı. Lider Bandırmaspor'un ise 22 puanı var.

    Bu sezon deplasmanda istikrarsız bir görüntü sergileyen İzmir temsilcisi, evinde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'inden beraberlikle ayrıldı. Zirve yarışında taraftar desteğine güvenen 'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "En güçlü rakiplerimizden birini konuk edeceğiz. Bandırmaspor'u taraftarımızın desteğiyle yenip koltuğu devralarak pazar günü diğer rakiplerimizin oynayacağı maçların skorlarını bekleyeceğiz. İç sahadaki serimizi sürdüreceğiz" dedi.

    ALTAY

    Egemen - Mustafa, Hayrullah, İbrahim Öztürk, Serkan, Hüsamettin, Atakan, Ferhat, İbrahim Akın, Furkan, Murat Uluç

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    zirve aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.