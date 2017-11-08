Bahadır'dan başarı sözü
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Nazilli Belediyespor'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Mustafa Bahadır, camiaya başarı sözü verdi.
İyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Bahadır, "Köklü bir kulübe geldim. Takımımız sezon başından bu yana çıktığı karşılaşmalarda büyük şanssızlıklar yaşadı. Ancak biz işimizi artık şansa bırakmayacağız. El ele verip Nazilli Belediyespor'un başarısı için çabalayacağız ve hedefe ulaşacağız. Kulübümüz yeri düşme hattı değil. En kısa sürede bu girdaptan uzaklaşacağız" dedi. Nazilli, bu hafta düşme hattındaki rakiplerinden Karşıyaka'yı Ege derbisinde ağırlayacak.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:37
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Operasyon Ocak'ta
Toplam 18
Yorum
saran başkan fb şampiyon şu aziz giderse saran gelirse dünya kulübü oluruz aykutla volkanı da al git aziz
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Vural ''Kocaman gitmiyorsa birileri gidecek!''
Toplam 3
Yorum
recep valbuena,alper ve isla acilen gönderilsin.cok ileriye cikiyor bunlar.oyun düzenimiz bozuluyor.
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Alper Potuk'a sürpriz talip!
Toplam 5
Yorum
yollayın şunu hemen kurtulalım şundan on numara kim alper kim vasatın önde gideni
Bahadır'dan başarı sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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