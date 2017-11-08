 Bahadır'dan başarı sözü – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bahadır'dan başarı sözü

    Bahadır'dan başarı sözü

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan 'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör , camiaya başarı sözü verdi.

    İyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Bahadır, "Köklü bir kulübe geldim. Takımımız sezon başından bu yana çıktığı karşılaşmalarda büyük şanssızlıklar yaşadı. Ancak biz işimizi artık şansa bırakmayacağız. El ele verip 'un başarısı için çabalayacağız ve hedefe ulaşacağız. Kulübümüz yeri düşme hattı değil. En kısa sürede bu girdaptan uzaklaşacağız" dedi. Nazilli, bu hafta düşme hattındaki rakiplerinden Karşıyaka'yı Ege derbisinde ağırlayacak.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bahadır'dan başarı sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.