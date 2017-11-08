Bahadır'dan başarı sözü

İyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Bahadır, "Köklü bir kulübe geldim. Takımımız sezon başından bu yana çıktığı karşılaşmalarda büyük şanssızlıklar yaşadı. Ancak biz işimizi artık şansa bırakmayacağız. El ele verip Nazilli Belediyespor'un başarısı için çabalayacağız ve hedefe ulaşacağız. Kulübümüz yeri düşme hattı değil. En kısa sürede bu girdaptan uzaklaşacağız" dedi. Nazilli, bu hafta düşme hattındaki rakiplerinden Karşıyaka'yı Ege derbisinde ağırlayacak.