Altay fikstür avantajına güveniyor

Deplasmanda 4 haftadır kazanamayan, iç sahada ise namağlup unvanını koruyan siyah-beyazlılar üst üste İzmir'de oynayacağı 3 karşılaşmadan 9 puan çıkarmayı hedefliyor. Cumartesi günü lider Bandırmaspor'u konuk edecek Altay, daha sonra Karşıyaka ile İzmir derbisine çıkıp ardından evinde Bugsaşspor'la karşı karşıya gelecek.



İzmir'de şimdiye kadar oynadıkları 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan topladıklarını hatırlatan Sportif Direktör Özden Töraydın, "İç sahada en başarılı takımlardan biriyiz. İlk hedefimiz Bandırmaspor'u mağlup etmek. Bu maçı kazanırsak rakiplerin de alacağı sonuçlara göre liderliğe yükselme ihtimalimiz bulunuyor. Takımdaki tüm futbolcuların üzerine düşeni yapacağına inanıyorum" diye konuştu. Ön libero Atakan'ın cezasının sona ermesiyle siyah-beyazlı ekibinde kadrosunda eksik kalmadı.