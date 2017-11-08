Altay fikstür avantajına güveniyor
TFF 2'hci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Silivrispor'la 1-1 berabere kalarak liderlik koltuğuna oturma şansını kaçıran Altay, zirveyi ele geçirmek için fikstür avantajına güveniyor.
Deplasmanda 4 haftadır kazanamayan, iç sahada ise namağlup unvanını koruyan siyah-beyazlılar üst üste İzmir'de oynayacağı 3 karşılaşmadan 9 puan çıkarmayı hedefliyor. Cumartesi günü lider Bandırmaspor'u konuk edecek Altay, daha sonra Karşıyaka ile İzmir derbisine çıkıp ardından evinde Bugsaşspor'la karşı karşıya gelecek.
İzmir'de şimdiye kadar oynadıkları 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan topladıklarını hatırlatan Sportif Direktör Özden Töraydın, "İç sahada en başarılı takımlardan biriyiz. İlk hedefimiz Bandırmaspor'u mağlup etmek. Bu maçı kazanırsak rakiplerin de alacağı sonuçlara göre liderliğe yükselme ihtimalimiz bulunuyor. Takımdaki tüm futbolcuların üzerine düşeni yapacağına inanıyorum" diye konuştu. Ön libero Atakan'ın cezasının sona ermesiyle siyah-beyazlı ekibinde kadrosunda eksik kalmadı.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:06
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Okay’a Ada kancası
Toplam 2
Yorum
o.O okay 12 den kat kat fazlasını eder
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G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Toplam 24
Yorum
yerli sınırlaması getirilsin yabancı getirileceğine yerli sınırlması getirlsin yabancılar ek idman yaparken yerliler barda karı kız peşinde yabancı sınırlamasına hayır
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İngilizler'in Cenk pişmanlığı
Toplam 18
Yorum
VAY BE ADAMLAR PİŞMANMIŞ DA YOK EFENDİM KEDERLİYMİŞDE :) BIRAKIN BE KARDEŞİM 18 MİLYONA 4 TANE CENK ALIRSIN.BİRDE VELİ:) BOŞ TOPÇU CENK :)
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