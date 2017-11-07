Amed Sportif Faaliyetler Ahmet Akcan’la anlaştı
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Ahmet Akcan’la anlaştı. Taner Taşkın’dan boşalan teknik direktör görevine getirilen Ahmet Akcan, bugün düzenlenen tören ile kendisini Amed Sportif Faaliyetli yapan imzayı attı.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 15:48
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Parlayamayan Elmas!
Toplam 3
Yorum
fbli bu çocukda iş var . Fakat oyun tarzı Dirk Kuyt gibi.Bence ilerde iyi bir oyuncu olabilir .
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 61
Yorum
Aklimizla oynamayin Hasan ali, ismail koybasi, sener, mehmet topal kadro disi kalmali. Ozan, alper, neudstader, dirar uyarilmali, Ekici iyilesmeden oynamamali
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Dursun Özbek'ten yabancı sınırı sözleri
Toplam 2
Yorum
AYNEN katılıyorum kardeşim yarı fiyatına alınan yabancılar gol kralı olma yolunda yerliler oram ağrıyor buram ağrıyor. para almaya gelince iyiler.
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