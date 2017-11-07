 Amed Sportif Faaliyetler Ahmet Akcan’la anlaştı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Faaliyetler Ahmet Akcan’la anlaştı

    Amed Sportif Faaliyetler Ahmet Akcan’la anlaştı

    Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Faaliyetler, teknik direktör Ahmet Akcan’la anlaştı. Taner Taşkın’dan boşalan teknik direktör görevine getirilen Ahmet Akcan, bugün düzenlenen tören ile kendisini Amed Sportif Faaliyetli yapan imzayı attı.

    Talaytepe Şehmus Özer Spor Tesislerinde düzenlenen imza törenine Kulüp başkanı Nurullah Edemen'le birlikte katılan Akcan, önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akcan, Faaliyetleri hak ettiği yere taşımak için ellinden gelen çabayı sarf edeceğini söyledi. Akcan, "Amed Sportif iyi bir takım. Daha önce hem ligde hem de kupada önemli başarılara imza attı. Bu sezon biraz sorunlar yaşıyor. Ama biz Amedspor'u toparlayıp hakkettiği yere taşıyacağız. Bunun için buradayım. Futbolcularımızla gönül birliği yapıp, kısa sürede toparlanacağız" dedi. Konuşmaların ardından Akcan, resmi sözleşmeyi imzaladı.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:48
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