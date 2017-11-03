Altay'da rehavet uyarısı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altay, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı düşme hattındaki Silivrispor'u hafife almıyor.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Cüneyt Biçer, 1-0'lık Sakaryaspor galibiyeti sonrası oyuncularına, "Rehavete kapılmayın" uyarısında bulundu. Hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdüren 3'üncü sıradaki İzmir temsilcisi, 17'nci basamakta yer alan İstanbul ekibi karşısında ciddiyeti elden bırakmayacak.
İbrahim Akın ve Ferdi'nin iyileştiği Altay'da cezalı Atakan ve eşinin rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Necdet dışında eksik yok. Öte yandan geçen sezon İstanbul'da oynadığı 3 maçta Sancaktepe Belediyespor'la 0-0 berabere kalıp, Kartalspor'u 1-0, Beylerbeyispor'u ise 2-1 mağlup eden Altay, bu sezon İstanbul'daki ilk galibiyetine imza atmaya çalışacak. Altaylı taraftarlar İstanbul'da takımı yalnız bırakmayacak.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:55
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Abdullah Avcı'dan UEFA'ya tepki
Toplam 4
Yorum
cambaz Avci Neyin kafasini yasiyorsun sen Avci ? Avusturya ve Alman ayni millet mi ? Senin ülkenin komsu hakemi gelse?gerçi O'da düsman ya.. bi yürügit
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Dursun Özbek'ten Feghouli açıklaması!
Toplam 10
Yorum
Gs 1905 Temıiz bi ligyarısı ıstıyoruz, hak veadalet. olcay ılefeghouli nın cezası nasıl aynı olabılır olayıbaslatan o noktaya getıren olcay degılmi
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Dursun Özbek'ten Feghouli açıklaması!
Toplam 10
Yorum
abuzer sayın başkanım bu futbol federesyonundan herşey beklenir bu böyle devam ederse korkarım seyirciyide sahaya indirir
Altay'da rehavet uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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