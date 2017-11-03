 Altay'da rehavet uyarısı – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    'da rehavet uyarısı

    <a href="/index/altay?id=19306751-aa54-42da-9e6c-cf2d601e3b42" class="" rel="tag">Altay</a>'da rehavet uyarısı

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren , pazar günü deplasmanda karşılaşacağı düşme hattındaki Silivrispor'u hafife almıyor.

    Siyah-beyazlılarda teknik direktör Cüneyt Biçer, 1-0'lık Sakaryaspor galibiyeti sonrası oyuncularına, "Rehavete kapılmayın" uyarısında bulundu. Hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdüren 3'üncü sıradaki İzmir temsilcisi, 17'nci basamakta yer alan İstanbul ekibi karşısında ciddiyeti elden bırakmayacak.
    İbrahim Akın ve Ferdi'nin iyileştiği 'da cezalı Atakan ve eşinin rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Necdet dışında eksik yok. Öte yandan geçen sezon İstanbul'da oynadığı 3 maçta Sancaktepe Belediyespor'la 0-0 berabere kalıp, Kartalspor'u 1-0, Beylerbeyispor'u ise 2-1 mağlup eden , bu sezon İstanbul'daki ilk galibiyetine imza atmaya çalışacak. Altaylı taraftarlar İstanbul'da takımı yalnız bırakmayacak.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:55
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