Siyah-beyazlılarda teknik direktör Cüneyt Biçer, 1-0'lık Sakaryaspor galibiyeti sonrası oyuncularına, "Rehavete kapılmayın" uyarısında bulundu. Hazırlıklarını hırslı bir şekilde sürdüren 3'üncü sıradaki İzmir temsilcisi, 17'nci basamakta yer alan İstanbul ekibi karşısında ciddiyeti elden bırakmayacak.

İbrahim Akın ve Ferdi'nin iyileştiği Altay'da cezalı Atakan ve eşinin rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Necdet dışında eksik yok. Öte yandan geçen sezon İstanbul'da oynadığı 3 maçta Sancaktepe Belediyespor'la 0-0 berabere kalıp, Kartalspor'u 1-0, Beylerbeyispor'u ise 2-1 mağlup eden Altay, bu sezon İstanbul'daki ilk galibiyetine imza atmaya çalışacak. Altaylı taraftarlar İstanbul'da takımı yalnız bırakmayacak.