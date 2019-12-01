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01 Aralık 2019, Pazar
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Muratpaşa Kadın Takımında galibiyet sevinci

Muratpaşa Kadın Hentbol Takımında galibiyet sevinci

Kadınlar Süper Liginde mücadele eden Kadın Hentbol Takımı, Ligin 8. Hafta karşılaşmasında sahasında Görele Belediyesi Spor Kulübü’nü 32-27 mağlup etti.

Kadınlar 8. Hafta karşılaşmasında Muratapaşa Belediyespor, sahasında Görele Belediyesi Spor Kulübünü 32-27 yenerek haftayı galibiyet ile tamamladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresi 16 - 8 Muratpaşa Belediyesi'nin üstünlüğüyle geçildi. İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Paşa'nın Melekleri sahadan 32-27 galip ayrıldı. Aldığı bu galibiyetle ligde dördüncü sıraya yükseldi.

  1. 01.12.2019
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