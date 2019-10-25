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25 Ekim 2019, Cuma
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Hentbolda haftanın programı

Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler 'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, Lig'de 4. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar 'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.30 Büyükşehir Başakspor-Yalıkavakspor (Artuklu)

16.00 Büyükşehir Belediyespor-Pazarspor (Celal Atik)

27 Ekim Pazar:

13.30 Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

15.00 Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Çamlıca)

  1. 25.10.2019
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