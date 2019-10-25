Hentbolda haftanın programı
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.30 Mardin Büyükşehir Başakspor-Yalıkavakspor (Artuklu)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Pazarspor (Celal Atik)
27 Ekim Pazar:
13.30 Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor (Kastamonu Atatürk)
15.00 Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Çamlıca)
- 25.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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