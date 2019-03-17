Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
17 Mart 2019, Pazar
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Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Hentbolda Erkekler 'de 19. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG

1955 Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 37-33

İzmir Büyükşehir Belediyepor-Maliye Piyango: 29-31

Selka Hentbol-Karşıyaka Belediyespor: 32-26

Göztepe-MYK Hentbol: 28-23

  1. 17.03.2019
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