Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
ERKEKLER SÜPER LİG
1955 Batman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 37-33
İzmir Büyükşehir Belediyepor-Maliye Piyango: 29-31
Selka Eskişehir Hentbol-Karşıyaka Belediyespor: 32-26
Göztepe-MYK Hentbol: 28-23
Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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