Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
23 Şubat 2019, Cumartesi
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hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Lig'de 16. hafta 3 maçla başladı.

Hentbol Lig'de 16. hafta maçları başladı.

Ligde bugün oynanan 3 maçın sonuçları şöyle:

Polatlı Belediyespor-Samsun Gençlik: 34-28

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 25-29

Ardeşen Gençlik-Aksaray Belediyespor: 30-27

  1. 23.02.2019
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