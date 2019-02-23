Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta 3 maçla başladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçları başladı.
Ligde bugün oynanan 3 maçın sonuçları şöyle:
Polatlı Belediyespor-Samsun Gençlik: 34-28
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 25-29
Ardeşen Gençlik-Aksaray Belediyespor: 30-27
- 23.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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