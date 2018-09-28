Hentbol: Haftanın programı
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Hentbol: Haftanın programı

    Hentbol: Haftanın programı

    Kadınlar 'e 4. hafta müsabakalarıyla devam edilecek - Erkekler 'de 2. hafta karşılaşmaları oynanacak

    Hentbol Kadınlar 'de 4. hafta karşılaşmaları oynanacak, Erkekler 'de ise 2. hafta müsabakaları yapılacak.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Kadınlar Süper Lig

    Yarın:

    16.00 Büyükşehir Belediyespor-Samsun Gençlik ()

    Pazar:

    14.00 Yalıkavakspor-Aksaray Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

    15.00 Polatlı Belediyespor-Pazarspor (Yeni Polatlı)

    17.00 Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor ( Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu)

    4 Ekim Perşembe:

    16.00 Osmangazi Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Dikkaldırım)

    - Erkekler Süper Lig

    Yarın:

    13.00 -Göztepe ()

    17.00 Karşıyaka Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Zühtü Işıl)

    17.00 MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor (THF)

    19.00 Antalyaspor-1955 Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

    Pazar:

    16.00 Belediyespor-SELKA Hentbol ()

    1 Ekim Pazartesi:

    16.00 Maliye Piyango-Beşiktaş Mogaz (THF)

    1. 28.9.2018 10:48
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