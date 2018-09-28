Hentbol: Haftanın programı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları oynanacak, Erkekler Süper Lig'de ise 2. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Kadınlar Süper Lig

Yarın:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Samsun Gençlik (Celal Atik)

30 Eylül Pazar:

14.00 Yalıkavakspor-Aksaray Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

15.00 Polatlı Belediyespor-Pazarspor (Yeni Polatlı)

17.00 Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu)

4 Ekim Perşembe:

16.00 Osmangazi Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Dikkaldırım)

- Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Ahi Evran Üniversitesi-Göztepe (Ahi Evran Üniversitesi)

17.00 Karşıyaka Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Zühtü Işıl)

17.00 MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor (THF)

19.00 Antalyaspor-1955 Batman Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

30 Eylül Pazar:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Celal Atik)

1 Ekim Pazartesi:

16.00 Maliye Piyango-Beşiktaş Mogaz (THF)