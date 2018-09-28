Hentbol: Haftanın programı
Kadınlar Süper Lig'e 4. hafta müsabakalarıyla devam edilecek - Erkekler Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmaları oynanacak
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmaları oynanacak, Erkekler Süper Lig'de ise 2. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Kadınlar Süper Lig
Yarın:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Samsun Gençlik (Celal Atik)
30 Eylül Pazar:
14.00 Yalıkavakspor-Aksaray Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
15.00 Polatlı Belediyespor-Pazarspor (Yeni Polatlı)
17.00 Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu)
4 Ekim Perşembe:
16.00 Osmangazi Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Dikkaldırım)
- Erkekler Süper Lig
Yarın:
13.00 Ahi Evran Üniversitesi-Göztepe (Ahi Evran Üniversitesi)
17.00 Karşıyaka Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Zühtü Işıl)
17.00 MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor (THF)
19.00 Antalyaspor-1955 Batman Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
30 Eylül Pazar:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Celal Atik)
1 Ekim Pazartesi:
16.00 Maliye Piyango-Beşiktaş Mogaz (THF)
- 28.9.2018 10:48
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Hentbol: Haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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