Beşiktaş Mogaz, şampiyonluk kupasına kavuştu
Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Beşiktaş Mogaz, kupasını aldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Beşiktaş Mogaz, kupasını aldı.
Ligin 25. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 27-23 yenen siyah-beyazlı takıma şampiyonluk kupası, maçın ardından düzenlenen törenle takdim edildi.
10'u üste üste olmak üzere ligi 14. kez zirvede bitiren Beşiktaş Mogaz'a şampiyonluk kupasını, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu verdi.
Siyah-beyazlı oyuncular, kupayla salonda tur atarak şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Oyuncular ayrıca siyah-beyazlı taraftarlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Beşiktaş Kulübünün amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Karacan, çok güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Takımımız inanılmaz başarılara imza attı. Bugün kupamızı aldık. Avrupa'ya hazırlanıyoruz. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
- 28.4.2018 19:35
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Provokasyona dikkat!
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Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
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Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
Toplam 1
Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
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Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
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Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
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