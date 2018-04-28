Beşiktaş Mogaz, şampiyonluk kupasına kavuştu – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    Mogaz, şampiyonluk kupasına kavuştu

    Beşiktaş Mogaz, şampiyonluk kupasına kavuştu

    Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Mogaz, kupasını aldı.

    Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyonluğunu daha önce ilan eden Mogaz, kupasını aldı.

    Ligin 25. haftasında konuk ettiği 'yi 27-23 yenen siyah-beyazlı takıma şampiyonluk kupası, maçın ardından düzenlenen törenle takdim edildi.

    10'u üste üste olmak üzere ligi 14. kez zirvede bitiren Beşiktaş Mogaz'a şampiyonluk kupasını, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı verdi.

    Siyah-beyazlı oyuncular, kupayla salonda tur atarak şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Oyuncular ayrıca siyah-beyazlı taraftarlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

    Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Beşiktaş Kulübünün amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi , çok güzel bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Takımımız inanılmaz başarılara imza attı. Bugün kupamızı aldık. Avrupa'ya hazırlanıyoruz. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    1. 28.4.2018 19:35
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