Hentbolda haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde maç programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig

Yarın:

16.00 Beşiktaş Mogaz-Göztepe (Süleyman Seba)

29 Nisan Pazar:

14.00 Merzifon Belediyespor-Aziziye Belediyesi Termalspor (Gümüşhacıköy)

15.00 Maliye Piyango-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (THF)

17.00 MYK Hentbol-Antalyaspor (THF)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Nilüfer Belediyesi)

- Kadınlar Süper Lig

22. hafta erteleme maçları:

Yarın:

15.00 Eskişehir Şehir Koleji-Kastamonu Belediyespor (Porsuk)

17.00 Ardeşen Gençlik-Polatlı Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)

23. hafta erteleme maçları:

2 Mayıs Çarşamba:

15.00 Kastamonu Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Kastamonu Atatürk)

16.00 Osmangazi Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Dikkaldırım)

25. hafta erteleme maçı:

Yarın:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)