Hentbolda haftanın programı – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Hentbolda haftanın programı

    Hentbolda haftanın programı

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde maç programı şöyle:

    - Erkekler Süper Lig

    Yarın:

    16.00 Mogaz-Göztepe ()

    29 Nisan Pazar:

    14.00 Merzifon Belediyespor-Aziziye Belediyesi Termalspor (Gümüşhacıköy)

    15.00 Maliye Piyango-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ()

    17.00 MYK Hentbol-Antalyaspor (THF)

    17.00 Nilüfer Belediyespor-Adıyaman Belediyespor ()

    - Kadınlar Süper Lig

    22. hafta erteleme maçları:

    Yarın:

    15.00 Şehir Koleji-Kastamonu Belediyespor (Porsuk)

    17.00 Ardeşen Gençlik-Polatlı Belediyespor ( Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)

    23. hafta erteleme maçları:

    2 Mayıs Çarşamba:

    15.00 Kastamonu Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Kastamonu Atatürk)

    16.00 Osmangazi Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Dikkaldırım)

    25. hafta erteleme maçı:

    Yarın:

    16.00 Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)

    1. 27.4.2018 09:33
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