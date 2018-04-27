Hentbolda haftanın programı
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde maç programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Yarın:
16.00 Beşiktaş Mogaz-Göztepe (Süleyman Seba)
29 Nisan Pazar:
14.00 Merzifon Belediyespor-Aziziye Belediyesi Termalspor (Gümüşhacıköy)
15.00 Maliye Piyango-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (THF)
17.00 MYK Hentbol-Antalyaspor (THF)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Nilüfer Belediyesi)
- Kadınlar Süper Lig
22. hafta erteleme maçları:
Yarın:
15.00 Eskişehir Şehir Koleji-Kastamonu Belediyespor (Porsuk)
17.00 Ardeşen Gençlik-Polatlı Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)
23. hafta erteleme maçları:
2 Mayıs Çarşamba:
15.00 Kastamonu Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Kastamonu Atatürk)
16.00 Osmangazi Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Dikkaldırım)
25. hafta erteleme maçı:
Yarın:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Celal Atik)
- 27.4.2018 09:33
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Toplam 56
Yorum
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Toplam 4
Yorum
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Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde
Toplam 4
Yorum
sami tebrikler fener tebrikler buyuk hoca Obra, sen bir efsanesin. heykelini uzaya dikmek lazim, kariyerin ve kisiligin tartisilmaz. saygilar
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