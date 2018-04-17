Kadınlar hentbolda kupanın son yarı finalisti belli olacak
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda son yarı finalist, Ardeşen Gençlik ile Kastamonu Belediyespor arasında yarın başlayacak çeyrek final serisinin ardından belli olacak.
Ardeşen Gençlik ve Kastamonu Belediyespor çeyrek final ilk maçında yarın Rize'de karşılaşacak. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.
Serideki ikinci maç, 25 Nisan Çarşamba günü Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.
Çeyrek final turunda 4 ve 11 Nisan'da yapılan maçlarda Polatlı Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Muratpaşa Belediyespor yarı finale yükselmişti.
Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor çeyrek final serisi, iki takımın Avrupa kupalarındaki maçları nedeniyle 18 ve 25 Nisan'a planlanmıştı.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 09:32
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Pastore'den Beşiktaş'a açık kapı!
Toplam 1
Yorum
rte pastorehaziran 2019 a kadar 1 yıl daha sözleşmesi var.gelmez klübü bırakmaz. hem 21 milyon euro bonservisi var bjk ödeyemez uefa ceza verir
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Isla ilk seçenek
Toplam 4
Yorum
anoniim yaw sezon başında dirar sağ bek olarak transfer edilmedi mi?biz lens gibi açık oyuncusu beklerken dirar sağ açık oldu isla alındı,yine israf
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Durica kalmak istiyor
Toplam 2
Yorum
Cem Bir süre daha büyük paralar kazanabilirim demek istiyor tabi. Yatarak bu kadar parayı başka nerde kazanacak?
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