Kadınlar hentbolda kupanın son yarı finalisti belli olacak – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Kadınlar hentbolda kupanın son yarı finalisti belli olacak

    Kadınlar hentbolda kupanın son yarı finalisti belli olacak

    Hentbol 'nda son yarı finalist, ile Kastamonu Belediyespor arasında yarın başlayacak çeyrek final serisinin ardından belli olacak.

    ve Kastamonu Belediyespor çeyrek final ilk maçında yarın Rize'de karşılaşacak. Maç, Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.

    Serideki ikinci maç, 25 Nisan Çarşamba günü Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.

    Çeyrek final turunda 4 ve 11 Nisan'da yapılan maçlarda Polatlı Belediyespor, ve Muratpaşa Belediyespor yarı finale yükselmişti.

    Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor çeyrek final serisi, iki takımın Avrupa kupalarındaki maçları nedeniyle 18 ve 25 Nisan'a planlanmıştı.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:32
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