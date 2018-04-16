Göztepe hentbolda Avrupa'yı garantiledi – Fotomaç – 16 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    hentbolda Avrupa'yı garantiledi

    Göztepe hentbolda Avrupa'yı garantiledi

    Erkekler finalinde Mogaz'a 25-21 yenilen , kupayı müzesine götüremezken, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

    Bolu'da oynanan dörtlü finalde Büyükşehir Belediye Ankaraspor'u eleyip 'a finalde rakip olan , rakibini zorlasa da mutlu sona ulaşamadı.

    Antrenör , rakiplerinin tecrübeyle müsabakayı kazandığını belirterek, "Biz iyi bir oyun sergiledik. İki 7 metre vuruşunu gole çevirseydik daha farklı sonuç olabilirdi. Beşiktaş daha deneyimli bir takım biz de o seviyeye mutlaka geleceğiz. Avrupa kupalarına katılmak ise önemliydi. 3 senedir üst üste ülkemizi yurt dışında temsil edeceğiz" dedi.

    Şube Sorumlusu Deniz Durmaz da ligde de şampiyonluğu garantileyen Beşiktaş'la finalinde karşılaşacaklarını söyledi. Durmaz, "Bolu'da iyi mücadele ettik. Artık lig karşılaşmalarına odaklanacağız" yorumunu yaptı.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe hentbolda Avrupa'yı garantiledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN