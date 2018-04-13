Hentbol kadınlarda 23. hafta karşılaşmaları oynanacak
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
15.00 Mudanya Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Mudanya)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)
15 Nisan Pazar:
15.00 Polatlı Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Yeni Polatlı)
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (Süleyman Evcilmen)
Öte yandan, bu hafta oynanması planlanan Kastamonu Belediyespor-Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Belediyespor-Ardeşen Gençlik karşılaşmaları, Kastamonu Belediyespor ve Ardeşen Gençlik'in Avrupa kupası maçları nedeniyle 2 Mayıs'a ertelendi.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:12
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Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir
Toplam 2
Yorum
birine dewam diğerine tamam ÜMİT BJKye ümit verdi. FB UMUTla umutlandı. Cüneyt GSyi kazandırmayınca maç alamadı. demekki bu hafta 3ü de kazanacak.
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Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir
Toplam 2
Yorum
ligin kader maçı mukadder hakemlerle EPRİYANU VE EMRE hem fb hem bjk maçında cezalı. ümit ve umuta maç var kazandıramayan cüneyte maç yok.
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İtalyanlar yazdı: Mandzukic geliyor
Toplam 3
Yorum
beşiktaş aboubakar
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