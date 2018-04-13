Hentbol kadınlarda 23. hafta karşılaşmaları oynanacak – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Hentbol kadınlarda 23. hafta karşılaşmaları oynanacak

    Hentbol kadınlarda 23. hafta karşılaşmaları oynanacak

    Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmaları oynanacak.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    15.00 Mudanya Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Mudanya)

    16.00 Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)

    15 Nisan Pazar:

    15.00 Polatlı Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Yeni Polatlı)

    15.00 Muratpaşa Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (Süleyman Evcilmen)

    Öte yandan, bu hafta oynanması planlanan Kastamonu Belediyespor-Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Belediyespor- karşılaşmaları, Kastamonu Belediyespor ve 'in Avrupa kupası maçları nedeniyle 2 Mayıs'a ertelendi.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:12
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