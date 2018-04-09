Muratpaşa’da yüzler gülüyor – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Muratpaşa’da yüzler gülüyor

    Muratpaşa’da yüzler gülüyor

    , ’nın ardından Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin iddialı ekiplerinden ’ni deplasmanda da yendi. Ligin bitimine 4 hafta kala Muratpaşa puanını 35’e çıkardı.

    kadın hentbol takımı, Çeyrek Final ilk maçında 34-26 yendiği 'la bu kez Süper Lig'de karşılaştı. Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan Paşanın Melekleri, 25 - 29 galip ayrıldı.
    Muratpaşa Belediyespor'da Yeliz Özel, eski takımı karşısında adeta yıldızlaştı. Maçta etkili bir oyun sergileyen Özel, 8 gol kaydederken onu 5'er golle Yasemin Şahin ve Yulia Snopova takip etti.

    Bu galibiyetin ardında ligde bitime 4 hafta kala Muratpaşa Belediyespor, puanını 35'e yükseltirken bir maçı eksik bulunan en yakın rakibi Kastamonu karşısında puan farkını 6'ya çıkardı.

    Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, karşılaşmanın ardından tüm oyuncuları ve teknik heyeti kutladı. Takımda geçen yıl başlayan değişim sürecinin bu yıl hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan bir takımı ortaya çıkardığını belirten Başkan Uysal, "Tabi bunun sağlanmasından en büyük başarı oyuncular ve teknik heyete ait. Hepsini bu önemli galibiyet dolayısıyla kutluyorum" dedi.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:08
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