Muratpaşa’da yüzler gülüyor
Muratpaşa Belediyespor, Türkiye Kupası’nın ardından Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin iddialı ekiplerinden Yenimahalle Belediyesi’ni deplasmanda da yendi. Ligin bitimine 4 hafta kala Muratpaşa puanını 35’e çıkardı.
Muratpaşa Belediyespor'da Yeliz Özel, eski takımı karşısında adeta yıldızlaştı. Maçta etkili bir oyun sergileyen Özel, 8 gol kaydederken onu 5'er golle Yasemin Şahin ve Yulia Snopova takip etti.
Bu galibiyetin ardında ligde bitime 4 hafta kala Muratpaşa Belediyespor, puanını 35'e yükseltirken bir maçı eksik bulunan en yakın rakibi Kastamonu karşısında puan farkını 6'ya çıkardı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, karşılaşmanın ardından tüm oyuncuları ve teknik heyeti kutladı. Takımda geçen yıl başlayan değişim sürecinin bu yıl hem Türkiye Kupası hem de Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan bir takımı ortaya çıkardığını belirten Başkan Uysal, "Tabi bunun sağlanmasından en büyük başarı oyuncular ve teknik heyete ait. Hepsini bu önemli galibiyet dolayısıyla kutluyorum" dedi.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:08
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Aatıf’ın forması Alper’e
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Alper efendi , maçtan sonra maçı tekrar bir izle bakalım , saha da yokları oynayıp , yürüyordun , milyon euroları almayı biliyorsun yazık.
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Skrtel’in ‘asistanı’ Valbuena!
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca sayesin de ,adam futboldan soğuyacak , Allah tan Valbuena tripli değil de çıkıp canla başla mücadele ediyor.
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Matador bir açıldı pir açıldı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Lig bitti adam gol atmaya başladı , belki sezon sonu talibi çıkar da kurtuluruz.
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