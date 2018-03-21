A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası 6. eleme grubundaki 3. maçında yarın deplasmanda Litvanya ile karşılaşacak.
Kaunas Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, İsviçreli hakemler Andre Philipp Buache ile Marco Meyer yönetecek. Grupta galibiyeti bulunmayan Türkiye, son sırada yer alıyor. A Milli Takım, elemelerde İspanya'ya 35-16, Almanya'ya da 30-16 mağlup olmuştu.
Lider İspanya'ya yenilen, Almanya ile berabere kalan ev sahibi Litvanya ise bir puanla 3. sırada bulunuyor. Ay-yıldızlı ekip, grubundaki 4. maçında ise Litvanya'yı 25 Mart Pazar günü Aksaray'da konuk edecek.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:57
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Galatasaray'ı Allah korudu!
Toplam 24
Yorum
Gerçek Fenerbahçeli Aykut hocam doğu söylüyor,,,verilmeyen net penlatımız var.gulyano net golü kaçırdı...korkak gs yine beraberliğe sevinmek için kadıköye geldi
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“Ciddi kalite farkı vardı”
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERBAHÇE EĞER LAYKAYIT OYNAMASA DÜNYADA YENEMEYECEĞI TAKIM YOK.OYUNCULAR 40 DAKIKALIK MAÇTA 10 DAKLKA CIDDI OYNUYOR.
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Fenerbahçe'den daha zor
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Evet zor olacak trabzon..Siz trabzon şampiyonluğa oynarken bizi kendi sahamızda yenmiştiniz sıra bizde bakalım..
Hentbolda Türkiye'nin rakibi Litvanya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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