Hentbolda Türkiye'nin rakibi Litvanya

Kaunas Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, İsviçreli hakemler Andre Philipp Buache ile Marco Meyer yönetecek. Grupta galibiyeti bulunmayan Türkiye, son sırada yer alıyor. A Milli Takım, elemelerde İspanya'ya 35-16, Almanya'ya da 30-16 mağlup olmuştu.

Lider İspanya'ya yenilen, Almanya ile berabere kalan ev sahibi Litvanya ise bir puanla 3. sırada bulunuyor. Ay-yıldızlı ekip, grubundaki 4. maçında ise Litvanya'yı 25 Mart Pazar günü Aksaray'da konuk edecek.