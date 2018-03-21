Hentbolda Türkiye'nin rakibi Litvanya – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Hentbolda 'nin rakibi

    Hentbolda Türkiye'nin rakibi Litvanya

    A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2018 Avrupa Şampiyonası 6. eleme grubundaki 3. maçında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

    Kaunas Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, İsviçreli hakemler Andre Philipp Buache ile Marco Meyer yönetecek. Grupta galibiyeti bulunmayan , son sırada yer alıyor. A , elemelerde 'ya 35-16, 'ya da 30-16 mağlup olmuştu.

    Lider İspanya'ya yenilen, Almanya ile berabere kalan ev sahibi ise bir puanla 3. sırada bulunuyor. Ay-yıldızlı ekip, grubundaki 4. maçında ise Litvanya'yı 25 Mart Pazar günü 'da konuk edecek.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:57
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