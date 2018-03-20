Hentbolda değişiklik sonrası ilk maç
A Milli Kadın Hentbol Takımı, antrenör değişikliği sonrası ilk maçına Litvanya karşısında çıkacak.
Türkiye, 2018 Avrupa Şampiyonası 6. eleme grubu 3. maçında Litvanya'ya konuk olacak. Kaunas Spor Salonu'nda 22 Mart Perşembe günü oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabakayı, İsviçreli hakemler Andre Philipp Buache ile Marco Meyer yönetecek.
Grupta galibiyeti bulunmayan Türkiye, İspanya'ya 35-16, Almanya'ya da 30-16 mağlup olmuştu. A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda Serdar Eler'in istifasıyla boşalan antrenörlük görevine Birol Ünsal getirilmişti.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 16:22
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"Biz bu şampiyonluğu alacağız"
Toplam 3
Yorum
irfan turhan Kaç yıl oldu Başakşehire karşı galip gelemiyoruz. Fikret başkan şampiyon olmaktan bahsediyor. Başak şehiri yenemiyoruz ama şampiyon oluyoruz
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Kartal durdu Cenk uçuyor
Toplam 2
Yorum
Kart-al O kadar demistik sezon sonunda gitsin diye...
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Beşiktaş'ta o isme ceza yolda!..
Toplam 2
Yorum
olmas caner takımın an çok asist yapan kişi buna veriyosan q7 nin sözleşmesini fes etmenlazım
Hentbolda değişiklik sonrası ilk maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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