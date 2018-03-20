Hentbolda değişiklik sonrası ilk maç – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    Hentbolda değişiklik sonrası ilk maç

    Hentbolda değişiklik sonrası ilk maç

    A , antrenör değişikliği sonrası ilk maçına Litvanya karşısında çıkacak.

    Türkiye, 2018 Avrupa Şampiyonası 6. eleme grubu 3. maçında Litvanya'ya konuk olacak. Kaunas Spor Salonu'nda 22 Mart Perşembe günü oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabakayı, İsviçreli hakemler Andre Philipp Buache ile Marco Meyer yönetecek.

    Grupta galibiyeti bulunmayan Türkiye, İspanya'ya 35-16, Almanya'ya da 30-16 mağlup olmuştu. A 'nda Serdar Eler'in istifasıyla boşalan antrenörlük görevine getirilmişti.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:22
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