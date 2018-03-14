Play-Off mücadelesi veren hentbolcular destek bekliyor – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Play-Off mücadelesi veren hentbolcular destek bekliyor

    Play-Off mücadelesi veren hentbolcular destek bekliyor

    Türkiye Hentbol 2. Ligi'nde Play-Off'a kalan 8 takımdan biri olan Hentbol Takımı, deplasman giderlerinin karşılanması için destek bekliyor.

    Hentbol Spor Kulübü Başkanı Abdullah Öztürkmen, kenti hentbolda başarıyla temsil eden takımlarına destek bulamadıklarını belirterek, parasızlık nedeniyle Play-Off maçlarına gidilememesi durumunda vebalinin ağır olacağını söyledi.

    ?Öztürkmen, genç oyuncularla 2. Ligde şampiyonluk mücadelesi verdiklerini ve 24 Mart'ta Trabzon'da yapılacak olan Play-Off maçlarına katılacaklarını ifade ederek, "İki sezondur 2. Ligde şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Geçen yılda bir deplasmana gidemediğimiz için Play-Off'lara katılamadık. Bu sezonda maddi sıkıntılardan dolayı bir deplasmana gidemedik ve hükmen yenik sayıldık, ayrıca 4 puanımız silindi. Buna rağmen genç oyuncularımız olağanüstü mücadele ederek Play-Off'lara katılma başarısını gösterdi" dedi.

    Bolu, Düzce, Sivas, Kayseri ve Adana'dan sonra şimdi de Trabzon'a giderek Türkiye 8 takımla birlikte 1. Lige yükselme mücadelesi vereceklerini kaydeden Öztürkmen, "Biz kentimizi hentbolda başarıyla temsil ederken ve Mersin'in tanıtımını en iyi şekilde yaparken, nedense kimse bize sahip çıkmıyor. Söz verenler sözlerinde durmuyor. Takımı deplasmana gönderebilmek için borç para alıp senet imzalıyoruz. Böyle nereye kadar devam edecek bilemiyoruz. Parasızlık nedeniyle Play-Off maçlarına gidilememesi durumunda vebali ağır olacaktır" diye konuştu.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:50
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