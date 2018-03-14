Play-Off mücadelesi veren hentbolcular destek bekliyor
Türkiye Hentbol 2. Ligi'nde Play-Off'a kalan 8 takımdan biri olan Mersin İdmanyurdu Hentbol Takımı, deplasman giderlerinin karşılanması için destek bekliyor.
?Öztürkmen, genç oyuncularla 2. Ligde şampiyonluk mücadelesi verdiklerini ve 24 Mart'ta Trabzon'da yapılacak olan Play-Off maçlarına katılacaklarını ifade ederek, "İki sezondur 2. Ligde şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Geçen yılda bir deplasmana gidemediğimiz için Play-Off'lara katılamadık. Bu sezonda maddi sıkıntılardan dolayı bir deplasmana gidemedik ve hükmen yenik sayıldık, ayrıca 4 puanımız silindi. Buna rağmen genç oyuncularımız olağanüstü mücadele ederek Play-Off'lara katılma başarısını gösterdi" dedi.
Bolu, Düzce, Sivas, Kayseri ve Adana'dan sonra şimdi de Trabzon'a giderek Türkiye 8 takımla birlikte 1. Lige yükselme mücadelesi vereceklerini kaydeden Öztürkmen, "Biz kentimizi hentbolda başarıyla temsil ederken ve Mersin'in tanıtımını en iyi şekilde yaparken, nedense kimse bize sahip çıkmıyor. Söz verenler sözlerinde durmuyor. Takımı deplasmana gönderebilmek için borç para alıp senet imzalıyoruz. Böyle nereye kadar devam edecek bilemiyoruz. Parasızlık nedeniyle Play-Off maçlarına gidilememesi durumunda vebali ağır olacaktır" diye konuştu.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:50
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Alex'in ilk ziyareti oraya oldu!
Toplam 2
Yorum
FB ŞU ADAMI ŞUAN KADROYA KOYSAN ORTA SAHA ŞAHA KALKAR AZİZ VE AYKUT TOPALLA OYNAMAK NASIL BİR DUYGU ANLIYORUZ BIKTIK ARTIK TAKIM BİTİK
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Alex taktikle geldi! Derbi öncesi...
Toplam 2
Yorum
tak tik taktik kocun taktiği taraftarı azize ve aykuta karşı macda protesto ettirmek takimin moralini düşürmek fenerin yenilmesini saglamak
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"F.Bahçe derbiyi kaybederse Yıldırım..."
Toplam 4
Yorum
DEKA FENERBAHÇE OLURDA BU MAÇI KAYBEDERSE NE KOCAMAN NEDE YILDIRIM BU KULÜPTE KALACAK BİR KREDİLERİ OLMAZ
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