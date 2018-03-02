Antalyaspor Hentbol, Aziziye'yi ağırlayacak – Fotomaç – 02 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hentbol, Aziziye'yi ağırlayacak

    Antalyaspor Hentbol, Aziziye'yi ağırlayacak

    ? Hentbol Takımı, 4 Mart Pazar günü saat 17.00'de Muratpaşa Belediyesi 'nda 'ni ağırlayacak.

    Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk yarısını 6'ncı sırada tamamlayan , ligin 2'nci yarısında da çıkışını sürdürüyor. 'nda oynama hedefiyle çalışmalarına devam eden kırmızı beyazlı ekip, ligde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 4'üncü sırada yer alıyor.

    Antalyaspor Hentbol Takımı Başantrenörü Stevo Nikocevic, "Evimizde, 'ni ağırlayacağız. Ligin ilk yarısında ortaya koyduğumuz oyunu daha üst seviyelere çıkartarak, Avrupa Kupası yolunda emin adımlar atmak istiyoruz" dedi.

    4 Mart Pazar günü 'na taraftarı beklediklerini sözlerine ekleyen Stevo Nikocevic, "Ligdeki yükselişimiz tüm hızıyla sürüyor. Aziziye Belediyesi maçını, taraftarımızın önünde kazanarak Avrupa Kupaları yolunda bir adım daha atmak istiyoruz. Taraftarımızın bizleri desteklemesi çok önemli. Bize güç vermeleri için onları bekliyoruz" dedi.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor Hentbol, Aziziye'yi ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN