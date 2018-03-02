Antalyaspor Hentbol, Aziziye'yi ağırlayacak
?ANTALYASPOR Hentbol Takımı, 4 Mart Pazar günü saat 17.00'de Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Aziziye Belediyesi'ni ağırlayacak.
Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk yarısını 6'ncı sırada tamamlayan Antalyaspor, ligin 2'nci yarısında da çıkışını sürdürüyor. Avrupa Kupası'nda oynama hedefiyle çalışmalarına devam eden kırmızı beyazlı ekip, ligde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 4'üncü sırada yer alıyor.
Antalyaspor Hentbol Takımı Başantrenörü Stevo Nikocevic, "Evimizde, Aziziye Belediyesi'ni ağırlayacağız. Ligin ilk yarısında ortaya koyduğumuz oyunu daha üst seviyelere çıkartarak, Avrupa Kupası yolunda emin adımlar atmak istiyoruz" dedi.
4 Mart Pazar günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu'na taraftarı beklediklerini sözlerine ekleyen Stevo Nikocevic, "Ligdeki yükselişimiz tüm hızıyla sürüyor. Aziziye Belediyesi maçını, taraftarımızın önünde kazanarak Avrupa Kupaları yolunda bir adım daha atmak istiyoruz. Taraftarımızın bizleri desteklemesi çok önemli. Bize güç vermeleri için onları bekliyoruz" dedi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:54
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Quaresma'ya ağır ceza!
Toplam 34
Yorum
Nirvana Q7 kendine dirsek atana aynı şekilde karşılık verdi ve cezasını gördü . Başka cezaya gerek olmamalı . J. De F...ing Souza ceza görmeli .
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Senaryo yazmışlar
Toplam 11
Yorum
Nirvana Bu Fb lilerin bir no lu özelliği seyrettiklerini anlamamaları .
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Koridorlar karıştı
Toplam 24
Yorum
barış kadıköy ve cehennme ha, valla çok güldüm : ) )
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