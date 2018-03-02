Antalyaspor Hentbol, Aziziye'yi ağırlayacak

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin ilk yarısını 6'ncı sırada tamamlayan Antalyaspor, ligin 2'nci yarısında da çıkışını sürdürüyor. Avrupa Kupası'nda oynama hedefiyle çalışmalarına devam eden kırmızı beyazlı ekip, ligde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 4'üncü sırada yer alıyor.

Antalyaspor Hentbol Takımı Başantrenörü Stevo Nikocevic, "Evimizde, Aziziye Belediyesi'ni ağırlayacağız. Ligin ilk yarısında ortaya koyduğumuz oyunu daha üst seviyelere çıkartarak, Avrupa Kupası yolunda emin adımlar atmak istiyoruz" dedi.

4 Mart Pazar günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu'na taraftarı beklediklerini sözlerine ekleyen Stevo Nikocevic, "Ligdeki yükselişimiz tüm hızıyla sürüyor. Aziziye Belediyesi maçını, taraftarımızın önünde kazanarak Avrupa Kupaları yolunda bir adım daha atmak istiyoruz. Taraftarımızın bizleri desteklemesi çok önemli. Bize güç vermeleri için onları bekliyoruz" dedi.