Göztepe hentbolda kendine güveniyor
Hentbol Erkekler Eurochallenge Cup son 16 turu rövanş maçında cumartesi günü Atina'da AEK ile karşı karşıya gelecek Göztepe, galibiyete kilitlendi.
Hentbol şube sorumlusu Deniz Durmaz, Bornova Atatürk Spor Kompleksi'ndeki ilk maçı 29-25 kazandıklarını hatırlatarak, "Rövanşa en iyi şekilde hazırlanıyoruz. 4 gollük fark bir avantaj olsa da biz ilk maç berabere bitmiş gibi oynayacağız. Mağlup olarak turu geçmek istemiyoruz. Kazanarak turu almak istiyoruz. 2 sezondur üst üste Avrupa kupalarına katılıyoruz. Atina'da tarihi bir maça çıkacağız. Taraftarımız yanımızda olamayacak ama ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Hedefimiz çeyrek final" diye konuştu.
Öte yandan Göztepe, sağ oyun kurucu Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:48
-
Özbek tam kadro! Divan...
Toplam 1
Yorum
GS-taraftarına bence mustafa cengiz böyle bir şey yapamaz -ver bakalım başkanlıgı Dursuna-senden başkan olamaz itefaya get en iyisi.
-
Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Geri çekmeseydi, ileride Fenerin haklarını savunacağı söylemlerinde acaba haklı mıi diye epeyce düşünürdük
-
Sakat sakat 12 km koştu
Toplam 7
Yorum
Perde Arkası FB'de izlemekten keyif aldığım tek futbolcu.
Göztepe hentbolda kendine güveniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.