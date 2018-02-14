Göztepe hentbolda kendine güveniyor

Hentbol şube sorumlusu Deniz Durmaz, Bornova Atatürk Spor Kompleksi'ndeki ilk maçı 29-25 kazandıklarını hatırlatarak, "Rövanşa en iyi şekilde hazırlanıyoruz. 4 gollük fark bir avantaj olsa da biz ilk maç berabere bitmiş gibi oynayacağız. Mağlup olarak turu geçmek istemiyoruz. Kazanarak turu almak istiyoruz. 2 sezondur üst üste Avrupa kupalarına katılıyoruz. Atina'da tarihi bir maça çıkacağız. Taraftarımız yanımızda olamayacak ama ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Hedefimiz çeyrek final" diye konuştu.



Öte yandan Göztepe, sağ oyun kurucu Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

