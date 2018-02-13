Hentbol Türkiye Kupası maçları başlıyor

Arın, "Petrol şehrini böyle bilmiyorduk. Buranın hentbole olan ilgisi bizi şaşırttı. Seneye Batman'ın Süper Lig'de mücadele edecek olması güzel bir gelişme" dedi. Beşiktaş, Antalya ve Bursa Nilüferspor hentbol takımları, 3 gün sürecek Hentbol Türkiye Kupası maçları için Batman'a geldi. Bugün başlayacak maçlar öncesi dün Batman'a gelerek kamp kuran sporcular, Batmanlı sporseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Türkiye kupası ikinci tur maçlarında Süper Lig'in üç takımı Beşiktaş, Antalya ve Bursa Nilüfer'e ev sahipliği yapan Batman'da sporseverler arasında da heyecan yarattı. Üç gün sürecek kupa maçları için Batman'a gelen Beşiktaş Hentbol Takımı'nın Antrenörü Müfit Arın, "Hentbolda lideriz. Türkiye Kupası ikinci tur maçları için iddialı geldiğimiz Batman'da hentbol sporuna olan ilgi doğrusu bizi şaşırttı. Bu bölgenin adını artık sadece futbolla değil, hentbolla da duyurması güzel bir gelişme. Batman'da final oynamak istiyoruz" dedi. Beşiktaş'ın Hentbol takım kaptanı Ramazan Döne de, ilk kez Batman'a geldiğini ve gördükleri atmosferden etkilendiklerini söyledi. Batı illerindeki kulüplerin yanı sıra son yıllarda Güneydoğu'daki bazı illerde de hentbol takım sayısının artmasını ilgiyle takip ettiğini anlatan Döne, "Özellikle bu bölgede hentbol takım sayısı gittikçe artıyor. Batman, önümüzdeki yıl Süper Lig'de rakibimiz olacak. Adıyaman, Mardin ve Siirt'in hentbol takımları da başarılı ekipler. Bu bölgenin takımlarını takip ediyoruz. Buralarda futbol kadar hentbolun da konuşulması sevindirici. Güneydoğu'daki illerin hentbolda başarılı olmasını istiyoruz" diye konuştu. Geçen yıl Türkiye kupası 2'inci devre maçlarında Batman'a konuk olduklarını ifade eden Antalya Hentbol Takımı Antrenörü Stevo Nikoceviç ve Yardımcı Antrenör Mustafa Babacan, Batmanlı futbolseverlerin hentbol sporuna gösterdikleri ilgiyi her yerde anlattıklarını aktardı. Tecrübeli antrenör Nikoceviç, "Her şeyden önce burada güzel bir atmosfer var. Maçlarda salon adeta dolup taşıyor. Antalya ve diğer büyük şehirler gibi burada hentbol çok seviliyor. Artık sporun sadece futbol olmadığını kanıtlayan bu bölge takımlarını kutluyoruz" şeklinde konuştu.