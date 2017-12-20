Eyuboğlu, yaptığı açıklamada, dünyada salon sporları arasında önemli bir yere sahip hentbolun bazı ülkelerde futbolun da önünde olduğuna dikkati çekti.

Hentbolun dünyada sevilen bir spor dalı olduğuna işaret eden Eyuboğlu, "Türkiye'de 80 milyonluk nüfusa bakınca hentbolda daha başarılı olmamız gerekiyor. Altyapılardan çalışmalara başladık. Uluslararası Hentbol Federasyonu ile ortak proje yaptık. Federasyon, ilk defa böyle bir projeye destek veriyor. Bunu da Türkiye'de başlattı." diye konuştu.

Uluslararası Hentbol Federasyonunun, Türkiye'ye hem antrenör hem de malzeme boyutunda destek verdiğini vurgulayan Bilal Eyuboğlu, Türkiye'de belirlenen pilot illerle çalışmalara başladıklarını, şu ana kadar 2 bin sporcuya ulaştıklarını bildirdi.

Gençleştirme politikasıyla ileriye dönük güçlü bir takım oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Eyuboğlu, "Uluslararası Hentbol Federasyonu ile ilk defa Türkiye'deki altyapıya yönelik bir proje yaptık. Bu proje, Türk hentbolunun kurtuluşu olacaktır, hentbolda sıçrama yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

"PLAJ HENTBOLUNUN DA LİGİ OLMASI LAZIM"

Eyuboğlu, hentbola kadınların ilgisinin fazla olduğunu belirterek, "Kadınlar ligimiz inanılmaz rekabeti olan bir lig. Her takım, her takımı yenebilecek güçte." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin plaj hentbolunda iyi dereceleri olduğunu dile getiren Eyuboğlu, "Plaj hentbolunun da ligi olması lazım. Salonda oynayan bir sporcu, kumda oynadığı zaman büyük sıkıntı yaşıyor. Onun ayrı sporcusu olmalı. Takımları gençleştirdik. Avrupa şampiyonalarına gidip, dereceler elde ettiler." diyerek sözlerini tamamladı.





