Hatay nefes aldı

Süper Lig'de düşmeme mücadelesini direkt etkileyen maçta Hatayspor, son haftaların formda ekibi Samsunspor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan bordo-beyazlılar, 3'te Strandberg'in golüyle öne geçti: 1-0. İkinci yarıda daha çok savunmada kalan ve kontratak kovalayan Akdeniz temsilcisi, Rivas-Bashiru ikilisiyle şov yaptı. 89'da Rivas verdi Bashiru attı: 2-0. 90+2'de ise Bashiru verdi Rivas attı ve sonucu ilan etti: 3-0. Volkan Demirel'in öğrencileri 5 maç sonra kazanıp düşme hattından da çıktı. Samsunspor ise deplasmanda 2'de sıfır çekti.

ÜST SIRALARA ÇIKACAĞIZ

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Demirel, "Belki oyun olarak memnun olmayabiliriz ama şu dönemde puan kazanmak, kırmızı bölgeden uzaklaşıp yukarılara tırmanmak istiyoruz" dedi. Samsunspor hocası Markus Gisdol ise "Enerjimiz yoktu, gücümüz neredeyse yoktu" değerlendirmesinde bulundu.