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Atakaş Hatayspor Gaziantep FK'yı konuk edecek

Son dakika sor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında, Atakaş Hatayspor 10 Ocak Çarşamba günü Mersin'de Gaziantep FK ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 10:04
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Atakaş Hatayspor Gaziantep FK'yı konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme müsabakasında 10 Ocak Çarşamba günü Mersin'de Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde son galibiyetini 11 Kasım'da Galatasaray'a karşı alan Hatayspor, sonraki 6 haftada sahadan 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. Bu sezon kalesinde 25 gol görüp rakip fileleri 26 kez havalandıran bordo-beyazlı ekip, 19 puanla 15. sırada yer alıyor.

Hatayspor, 1 puan farklı 14. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyete ulaşarak 3 puan hasretine son vermek istiyor.

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