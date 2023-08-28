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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: "1 puan aldığımız için şanslıyız kafamdaki oyun düzeni bu değil böyle hayal etmedim"

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, beraberlikle sonuçlanan Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 09:27
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: "1 puan aldığımız için şanslıyız kafamdaki oyun düzeni bu değil böyle hayal etmedim"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alanyaspor maçının ardından, "Alanyaspor'un kazanması gereken bir maçtı diye düşünüyorum, 1 puan aldığımız için şanslıyız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor, deplasmanda Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Demirel, Alanyspor'u tebrik ederek, şansa bir puan aldıklarını ifade etti.

Maçta gösterilen sarı kartlar konusuna da değinen Volkan Demirel, oyunda Alanyaspor'un yüzde 58'e 36 oranında ikili mücadele üstünlüğü olduğuna dikkat çekerek, "Son dakikalardaki oyun sebebiyle maç biraz gerildi, Alanyaspor iyi oynadı, itiraz etmeleri normal ben de olsam aynı tepkiyi verirdim" açıklamasında bulundu.

Kafasındaki oyun düzeninin bu olmadığını söyleyen Demirel, "Bu takımı biz kurduk, kafamdaki oyun, plan bu değil. Soyunma odasında oyuncularıma da söyledim, böyle hayal etmedim böyle planlamadım diye ama 1 puan aldığımız için şanslıyız" diye konuştu.

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