Tariqe Fosu Hatay’da

Volkan Demirel’in Hatayspor’u transferde gaza basmaya devam ediyor. Hatayspor, Brentford’dan ayrılan Tariqe Fosu ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki sol kanatla 2 yıllık kontrat imzalanması bekleniyor. Londra doğumlu oyuncu aynı zamanda Gana Milli Takımı’nda da forma giyiyor.
Volkan Demirel'in Hatayspor'u transferde gaza basmaya devam ediyor. Hatayspor, Brentford'dan ayrılan Tariqe Fosu ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki sol kanatla 2 yıllık kontrat imzalanması bekleniyor. Londra doğumlu oyuncu aynı zamanda Gana Milli Takımı'nda da forma giyiyor.