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Tariqe Fosu Hatay’da

Volkan Demirel’in Hatayspor’u transferde gaza basmaya devam ediyor. Hatayspor, Brentford’dan ayrılan Tariqe Fosu ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki sol kanatla 2 yıllık kontrat imzalanması bekleniyor. Londra doğumlu oyuncu aynı zamanda Gana Milli Takımı’nda da forma giyiyor.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Tariqe Fosu Hatay’da
Volkan Demirel'in Hatayspor'u transferde gaza basmaya devam ediyor. Hatayspor, Brentford'dan ayrılan Tariqe Fosu ile prensip anlaşmasına vardı. 27 yaşındaki sol kanatla 2 yıllık kontrat imzalanması bekleniyor. Londra doğumlu oyuncu aynı zamanda Gana Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
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