Ünlü müzisyen Christian Atsu için gözyaşlarını tutamadı!

ÜNLÜ MÜZİSYEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Çok sayıda ödüllü Ganalı müzisyen Diana Antwi Hamilton, depremde enkaz altında kalan Christian Atsu için dua ederken gözyaşlarını tutamadı. Diana Antwi Hamilton, GTV Breakfast Show'a verdiği bir röportajda, futbolcunun sağ salim enkazdan çıkması için özel dualar etti. Diana Antwi Hamilton, GTV Breakfast Show'a verdiği bir röportajda, futbolcunun sağ salim enkazdan çıkması için özel dualar etti.