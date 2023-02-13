Ünlü müzisyen Christian Atsu için gözyaşlarını tutamadı!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremden etkilenen Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremden etkilenen Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor.
Futbol camiası da 6 Şubat Pazartesi sabaha karşı gerçekleşen dev afetten etkilenmiş ve en büyük yıkımlardan birini Hatayspor yaşamıştı.
Hatayspor'un yıldızı Christian Atsu'nun da enkaz altında kaldığı Rönesans Rezidans A1 Blokta günlerdir canlı ya da cansız kimse çıkarılamıyor.