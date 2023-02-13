Haberler Hatayspor Ünlü müzisyen Christian Atsu için gözyaşlarını tutamadı!

Ünlü müzisyen Christian Atsu için gözyaşlarını tutamadı!

Son dakika haberleri... Ganalı müzisyen Diana Antwi Hamilton, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde enkaz altında kalan ve hala kendisinden haber alınamayan Hataysporlu Christian Atsu için gözyaşı döktü.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 11:05
Ünlü müzisyen Christian Atsu için gözyaşlarını tutamadı!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük depremden etkilenen Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor.

Ünlü müzisyen Christian Atsu için gözyaşlarını tutamadı!

Futbol camiası da 6 Şubat Pazartesi sabaha karşı gerçekleşen dev afetten etkilenmiş ve en büyük yıkımlardan birini Hatayspor yaşamıştı.

Ünlü müzisyen Christian Atsu için gözyaşlarını tutamadı!

Hatayspor'un yıldızı Christian Atsu'nun da enkaz altında kaldığı Rönesans Rezidans A1 Blokta günlerdir canlı ya da cansız kimse çıkarılamıyor.

Ünlü müzisyen Christian Atsu için gözyaşlarını tutamadı!

Ekipler, çalışmasına rağmen hâlâ bir sonuç elde edemedi.

Ünlü müzisyen Christian Atsu için gözyaşlarını tutamadı!

CHRISTIAN ATSU'DAN HABER ALINAMIYOR

Depremin üzerinden 7 gün geçmesine rağmen henüz Christian Atsu'dan haber alınabilmiş değil. Ünlü futbolcu için Rönesans Rezidans enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınları da mutlu haberi bekliyor.

Ünlü müzisyen Christian Atsu için gözyaşlarını tutamadı!

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam ve oyuncunun menajeri Nana Sechre de binanın enkazı önünde bekleyişini sürdürüyor.

Ünlü müzisyen Christian Atsu için gözyaşlarını tutamadı!

31 yaşındaki futbolcunun yakınları enkazdaki arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ederken, Atsu'dan gelecek umutlu haberi bekliyor. Ganalı oyuncunun kardeşi ve menajerinin oldukça üzgün oldukları gözlendi.

Ünlü müzisyen Christian Atsu için gözyaşlarını tutamadı!

ATSU'NUN EŞİNDEN AÇIKLAMA

Atsu'nun eşi, "Takım arkadaşlarıyla birlikte yaşıyordu. En son çocuklarımla konuşmuştu. Cumartesi sabahıydı. Atsu'dan en son o gün haber aldım." dedi. Sözlerine devam eden Atsu'nun eşi, "Kulüp, onun bulunduğunu ve hayatta olduğunu söylemişti.

Ünlü müzisyen Christian Atsu için gözyaşlarını tutamadı!

11 saat sonra bu olay yalanlandı. Kulüpten gelen bu raporlar şoke edici. Çocuklarımız onun hala enkaz altında olduğunu televizyondan öğrenmek zorunda kaldı. Her şey oldukça kafa karıştırıcı" ifadelerini kullandı.

Ünlü müzisyen Christian Atsu için gözyaşlarını tutamadı!

ÜNLÜ MÜZİSYEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Çok sayıda ödüllü Ganalı müzisyen Diana Antwi Hamilton, depremde enkaz altında kalan Christian Atsu için dua ederken gözyaşlarını tutamadı. Diana Antwi Hamilton, GTV Breakfast Show'a verdiği bir röportajda, futbolcunun sağ salim enkazdan çıkması için özel dualar etti. Diana Antwi Hamilton, GTV Breakfast Show'a verdiği bir röportajda, futbolcunun sağ salim enkazdan çıkması için özel dualar etti.

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