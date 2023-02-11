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Michael Essien'den Christian Atsu paylaşımı!

Bir dönem Chelsea forması da giyen Ganalı eski futbolcu Michael Essien, meydana gelen deprem sonrası Hatay'da enkaz altında kalan Christian Atsu için mesaj paylaştı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 14:42
Michael Essien'den Christian Atsu paylaşımı!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremler birçok ilde olduğu gibi Hatay'da da büyük yıkıma sebebiyet verdi. Hatayspor forması giyen Atsu da enkaz altında kalanlar arasındaydı. Hala kendisine ulaşılamayan Ganalı futbolcuyla ilgili Chelsea'de beraber top koşturduğu eski futbolcu Essien'den mesaj geldi.

Michael Essien, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşım Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum. Kalbim, başta bu trajedinin kurbanlarının aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte" dedi.

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