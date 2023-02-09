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Hataysporlu Kaan Kanak depremden bu sayede kurtuldu!

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde en çok hasar alan illerden biri de Hatay oldu. Şehrin futbol takımı Hatayspor'un başarılı isimlerinden Kaan Kanak'ın, depremden tesislerde gördüğü tedavi sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2023 Perşembe 09:50
Hataysporlu Kaan Kanak depremden bu sayede kurtuldu!

Depremin vurduğu şehirlerimizden Hatay'ın futbol takımı Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel önderliğinde İstanbul'a geldi.

Hataysporlu Kaan Kanak depremden bu sayede kurtuldu!

KAAN KANAK'I TEDAVİ KURTARDI

Vatan'ın haberine göre Hatayspor'un deneyimli oyuncularından Kaan Kanak da Atsu ve Taner Savut'un olduğu binada kalıyordu.

Hataysporlu Kaan Kanak depremden bu sayede kurtuldu!

Kasımpaşa maçının ardından tedavi için tesislere giden Kaan, tedavisi uzun sürünce tesislerde uyuyakaldı ve eve gitmedi.

Hataysporlu Kaan Kanak depremden bu sayede kurtuldu!

Depreme tesislerde yakalanan Kaan, bu sayede kurtulmuş oldu.

Hataysporlu Kaan Kanak depremden bu sayede kurtuldu!

Bordo-Beyazlı takımın stoperlerinden Burak Öksüz, annesiyle birlikte Atsu'nun kaldığı çöken binada yaşıyordu. Deprem esnasında annesini çöken binadan çıkaran oyuncu ve annesinin saatler sonra kendilerine geldikleri öğrenildi.

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