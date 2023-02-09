Hataysporlu Kaan Kanak depremden bu sayede kurtuldu!

Depremin vurduğu şehirlerimizden Hatay'ın futbol takımı Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel önderliğinde İstanbul'a geldi.
Depremin vurduğu şehirlerimizden Hatay'ın futbol takımı Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel önderliğinde İstanbul'a geldi.
KAAN KANAK'I TEDAVİ KURTARDI
Vatan'ın haberine göre Hatayspor'un deneyimli oyuncularından Kaan Kanak da Atsu ve Taner Savut'un olduğu binada kalıyordu.
Kasımpaşa maçının ardından tedavi için tesislere giden Kaan, tedavisi uzun sürünce tesislerde uyuyakaldı ve eve gitmedi.
Depreme tesislerde yakalanan Kaan, bu sayede kurtulmuş oldu.
Bordo-Beyazlı takımın stoperlerinden Burak Öksüz, annesiyle birlikte Atsu'nun kaldığı çöken binada yaşıyordu. Deprem esnasında annesini çöken binadan çıkaran oyuncu ve annesinin saatler sonra kendilerine geldikleri öğrenildi.